Drei Lehrer engagieren sich in Tunesien

Bad Wörishofer Pädagogen erklären die duale Ausbildung

Von Maria Schmid

„Inschallah“ hieß es immer wieder, wenn die Schüler nach dem Unterricht gefragt wurden, wie es denn am nächsten Tag weitergehen würde. Die häufig benutzte arabische Redewendung für „So Gott will“ wurde zum täglichen Abschlusswort, oft verbunden mit leichtem Schulterzucken und einem Lächeln auf dem Gesicht. Doch auch sie gewöhnten sich schließlich an die Pünktlichkeit, mit der der Unterricht täglich begonnen wurde. Jutta Horstmann, Lehrkraft in der Außenstelle der Staatlichen Berufsschule Mindelheim in Bad Wörishofen sowie die ehemaligen Leiter Reinhard Vetter und Gerhard Weiß, leisteten eine ganz besondere Art von Bildungsarbeit – in Tunesien.

In dem nordafrikanischen Land unterwiesen die Experten aus Schwaben tunesische Berufsschullehrerinnen und -lehrer in moderner Unterrichtsführung. Zweimal flogen Vetter, Weiß und Horstmann dazu nach Tunesien. Zwei Wochen waren insgesamt für die Besuche angesetzt, die auf beiden Seiten interessante Erfahrungen mit sich brachten. Wie kam es dazu? Gerhard Weiß erzählt, dass der Hotel- und Gaststättenverband den Anstoß gab. Auf Einladung des damaligen Wirtschaftsministers Franz Josef Pschierer sollte eruiert werden, inwieweit ein Bildungstransfer im Bereich der beruflichen Bildung mit Schwerpunkt Tourismus/Hotellerie möglich sei. Heraus kam dieses Pilotprojekt. Die Vorarbeit nahm eine Menge Zeit in Anspruch.

Jutta Horstmann, die für die Lehrerausbildung in Bad Wörishofen zuständig ist, nannte Bestandteile des Programms. Die tunesischen Berufsschulen wollten detailliert über Methodik, Handlungsorientierung sprechen, fachliche Impulse bekommen, moderne Techniken und die duale Berufsausbildung kennenlernen, wie sie in Bayern praktiziert wird. Die Ziele waren hoch. Wie es dann lief, erzählt Gerhard Weiß. „Als wir in das Klassenzimmer kamen – der Unterricht sollte um neun Uhr beginnen – da waren nur drei Schüler anwesend.“ Den Grund fanden die deutschen Lehrer bald heraus. Nun, die Schüler konnten nur kommen, wenn sie die Erlaubnis dazu bekamen.

Ganz wichtig waren den Schülern deutsche Fachbücher. Darauf seien sie total fixiert gewesen. Sie wollten deutsches Material mit Abbildungen, Arbeitsabläufen. Die Teamarbeit mit Reinhard Vetter, Gerhard Weiß und Jutta Horstmann kam gut an. Und die deutsche Pünktlichkeit? Selbst die funktionierte schließlich ebenfalls gut.

