Drei Schwüre an einem Abend

In der jüngsten Sitzung des Stettener Gemeinderates gab es einige personelle Veränderungen. Das Bild zeigt (von links) Bürgermeister Uwe Gelhardt, der in der Sitzung vereidigt wurde. Für ihn rückt Thomas Sturm in den Gemeinderat nach. Neuer Zweiter Bürgermeister ist Ewald Fischer. Er gehört künftig auch dem Rechnungsprüfungsausschuss an. Michael Hannes wurde als Vertreter für die Gemeinschaftsversammlung bestellt, sein Stellvertreter ist Gerhard Keppeler.

Bild: baus