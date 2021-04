Drei Unterallgäuer Bürgermeister als Kneipp-Pilger

Plus Zum 200. Geburtstag von Sebastian Kneipp gibt es nicht nur in Bad Wörishofen ein besonderes Programm. Drei Bürgermeister bestreiten einen besonderen Marsch.

Zu Fuß zu Kneipp – zu Ehren des Wasserdoktors Sebastian Kneipp machen sich mehrere Bürgermeister auf den Weg.

Am 17. Mai 2021 jährt sich der Geburtstag von Pfarrer Sebastian Kneipp zum 200. Mal. Ein Jubiläum, das eigentlich groß gefeiert werden sollte, wenn da nicht die Corona-Pandemie wäre. So hat die Stadt Bad Wörishofen einen geplanten Festakt an diesem Tag bereits verschoben. Er soll, wenn möglich, in der zweiten Jahreshälfte stattfinden.

Der Bischof von Augsburg hält die Festpredigt zu Kneipps Geburtstag

Ottobeuren plant an diesem Tag einen Open-Air-Gottesdienst in Stephansried mit Bischof Bertram Meier. Was ebenfalls bereits weitgehend feststeht, ist ein weiterer Programmpunkt an diesem Tag. Bereits am späten Nachmittag wollen die Bürgermeister der Orte Bad Wörishofen, Ottobeuren und Bad Grönenbach vom Ottobeurer Marktplatz nach Stephansried laufen. Es sind die Orte, in denen Kneipp gewirkt hat.

Mitlaufen sollen unter anderem Mitglieder der örtlichen Kneippvereine. In Stephansried wollen sie Kränze am Kneipp-Denkmal niederlegen, das an der Stelle errichtet wurde, an der früher das Geburtshaus des Pfarrers stand. Auch ein paar Ansprachen sind geplant. (mz)

Lesen Sie auch: