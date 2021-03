vor 30 Min.

Drei Verletzte nach Unfall bei Bad Wörishofen: Wer saß am Steuer?

Auf Höhe des Skyline Parks bei Bad Wörishofen hat sich am Montagnachmittag ein Auto überschlagen.

Plus Auf Höhe des Allgäu Skyline Parks hat sich ein Auto überschlagen. Am Tag nach dem Unfall geht die Polizei der Frage nach, wer eigentlich gefahren ist. Sogar die Kleidung von Insassen wurde dazu beschlagnahmt.

Von Markus Heinrich

Auf Höhe des Allgäu Skyline Parks bei Bad Wörishofen hat sich am Montagnachmittag ein Auto überschlagen. Am Tag nach dem Unfall steht eine ungewöhnliche Frage im Raum: Wer saß zum Unfallzeitpunkt eigentlich am Steuer?

Wie die Polizei der Mindelheimer Zeitung am Dienstag mitteilte, kam der Fahrer aus noch ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab. Der Unfall ereignete sich gegen 16.45 Uhr auf der MN23, auf Höhe des großen Parkplatzes des Freizeitparks.

Im Auto saßen zwei Männer im Alter von 37 Jahren und 59 Jahren, sowie eine 52-jährige Frau mit ihrem Hund. Alle drei Insassen wurden bei dem Unfall laut Polizei leicht verletzt. In einer ersten Auskunft nach dem Unfall war noch von zwei Verletzten die Rede.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten starken Alkoholgeruch festgestellt werden. Bislang könne noch nicht gesagt werden, welcher der beiden Männer zum Unfallzeitpunkt gefahren ist, teilte die Polizei am Dienstag mit. Deshalb wurden sowohl das Auto, als auch die Oberbekleidung der Männer sichergestellt. Bei beiden Männern habe man zudem Blut abgenommen.

Die drei Insassen des Autos wurden in Krankenhäuser gebracht. An dem Auto entstand bei dem Unfall ein Totalschaden. Der Hund wurde nach dem Unfall ebenfalls untersucht. Das Tier wird vorübergehend im Tierheim Beckstetten untergebracht.

Sobald klar ist, wer gefahren ist, müsse der Verantwortliche mit einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung rechnen, berichtet die Polizei.

