Drei schwerverletzte Frauen nach Geisterfahrer-Unfall auf der A 96

Bei einem Unfall auf der A 96 bei Mindelheim sind am Mittwochnachmittag drei Menschen schwer verletzt worden.

Auf der A 96 hat es bei Mindelheim einen schweren Geisterfahrer-Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gegeben. Drei Frauen wurden dabei schwer verletzt.

Von Melanie Lippl

Auf der A 96 bei Mindelheim ist es am Mittwochnachmittag zu einem schweren Geisterfahrerunfall gekommen.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 77-jährige Frau fuhr mit ihrem Mercedes an der Anschlussstelle Mindelheim kurz nach 14 Uhr in falscher Fahrtrichtung auf die Autobahn auf, sodass sie sich in Richtung München befand.

Der BMW der 21-Jährigen prallte frontal mit dem Auto der Geisterfahrerin zusammen

Die Polizei schildert, was weiter geschah: Nach wenigen Metern auf dem Standstreifen lenkte sie ihr Fahrzeug (aus ihrer Sicht) ganz nach rechts an die Mittelleitplanke und versuchte offenbar, zu wenden. Eine 21-Jährige, die mit ihrem BMW auf der linken Fahrspur in der richtigen Richtung fuhr, konnte nicht mehr ausweichen: Beide Autos stießen frontal zusammen.

Durch die Kollision wurde ein schräg hinter dem BMW auf der rechten Fahrspur fahrender Lastwagen eines 50-Jährigen von einem der beiden Autos touchiert und leicht beschädigt.

Beide Autos gerieten durch den Aufprall nach rechts in den Wildschutzzaun neben der Autobahn. Die 61-jährige Beifahrerin im BMW musste aus dem Fahrzeug befreit und mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Klinikum gebracht werden.

Ein Rettungshubschrauber war nach dem Unfall auf der A 96 im Einsatz

Alle drei Frauen wurden durch den Unfall schwer verletzt. Damit der Rettungshubschrauber landen konnte, war die Autobahn in Fahrtrichtung Lindau rund eineinhalb Stunden bis etwa 15.30 Uhr komplett gesperrt, danach konnte die linke Fahrspur wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Der Gesamtsachschaden beträgt etwa 28.000 Euro, die beiden Pkw wurden total beschädigt, der Lastwagenfahrer konnte seine Fahrt fortsetzen.

Die Feuerwehren Türkheim und Bad Wörishofen waren im Einsatz

Die Feuerwehren Türkheim und Bad Wörishofen waren mit 45 Einsatzkräften zur Rettung und anfänglichen Absperrung sowie der Fahrbahnreinigung im Einsatz. Die Autobahnmeisterei Mindelheim kümmerte sich mit fünf Fahrzeugen um die Ausleitung und Absperrung.

