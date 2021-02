14:00 Uhr

Drifter driftet beim Driften in Pfaffenhausen ab und rammt einen Zaun

Was als winterliches Motosportvergnügen bei Pfaffenhausen begann, endet jetzt mit einer Anzeige wegen Unfallflucht.

Zwei junge Leute trafen sich am Donnerstag in einem Gewerbegebiet bei Pfaffenhausen, um mit ihren Autos auf den schneebedeckten Parkplätzen das Driften zu üben. Bei einem von ihnen ging es schief: Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, rammte einen Zaun und richtete einen Schaden von rund 800 Euro an.

Die Videoüberwachung hatte der Fahrer offenbar nicht bemerkt

Der junge Mann setzte sich ab, ohne sich weiter um den Unfall zu kümmern. Er hatte offenbar aber nicht gemerkt, dass der Unfall von einer Videoüberwachung gefilmt worden war. Laut Polizei droht im nun ein Strafverfahren wegen Unfallflucht.

Lesen Sie auch:

Opferstöcke aufgebrochen: Die Polizei Mindelheim fasst drei Täter

Unterallgäuer Rentner mit Enkeltrick um 75.000 Euro betrogen