15:37 Uhr

Drogen im Wert von 10.000 Euro gefunden

Marihuana im Wert von rund 10.000 Euro hat die Mindelheimer Polizei in einer Wohnung in Bad Wörishofen gefunden.

Polizei entdeckt in einer Wohnung in Bad Wörishofen ein knappes Kilogramm Marihuana. Es handelt sich um einen Zufallsfund - in gewisser Art und Weise.

Von Melanie Lippl

Am Dienstagnachmittag haben die Polizeiinspektion Mindelheim und die Kriminalpolizei Memmingen das Ergebnis einer Wohnungsdurchsuchung von Ende Januar veröffentlicht, das sich sehen lassen kann: In einer Privatwohnung in Bad Wörishofen fanden die Ermittler ein knappes Kilogramm Marihuana. Der Wert: rund 10.000 Euro.

Polizeichef Gerhard Zielbauer spricht von einem „klassischen Zufallsfund“, denn der eigentliche Bewohner der Wohnung, den die Polizei zunächst verdächtigt hatte, war nicht mehr vor Ort. Doch auch bei seinem 22-jährigen Nachfolger wurden die Beamten fündig: Die Qualität des Kilogramms Drogen ist mit einem THC-Gehalt von 16 Prozent laut Polizeichef Zielbauer recht hoch. Des Weiteren fanden die Polizisten in der Wohnung etwa 20 Gramm Amphetamine sowie Drogengelder im Wert von mehreren hundert Euro.

Der 22-Jährige, in dessen Wohnung in Bad Wörishofen das Marihuana gefunden wurden, muss bald vor Gericht erscheinen

Wie Thorsten Ritter, der Leiter der Kriminalpolizei (Kripo) Memmingen, berichtet, äußert sich der 22-Jährige nicht zu dem ihm vorgeworfenen Drogenbesitz. Er sei momentan auf freiem Fuß, werde sich aber demnächst vor Gericht verantworten müssen. Die Ermittlungen zur Herkunft der Drogen sowie zu den möglichen „Kunden“ des 22-Jährigen dauern noch an.

„Nicht nur in den Großstädten, sondern auch auf dem Land wird mit Betäubungsmitteln gehandelt“, will Ritter mit dem Fall deutlich machen. Umso wichtiger seien für die Polizei Hinweise aus der Bevölkerung: ungewöhnliche Wahrnehmungen oder entsprechende Gerüche im Treppenhaus etwa. Denn, auch wenn man darüber geteilter Meinung sein könne: „Marihuana und Haschisch sind durchaus Einstiegsdrogen“, sagt Ritter – so manches Mal seien sie auch ein Einstieg in die Beschaffungskriminalität, schließlich müsse eine entstandene Sucht finanziert werden.

Der Kripo-Chef warnt vor Drogenkonsum und seinen Folgen

Der Drogenkonsum gehe durch alle Schichten, wobei deutlich mehr Männer als Frauen in der polizeilichen Statistik auftauchen, so Ritter. Der Kripo-Chef warnt davor, auch mit sogenannten „weichen Drogen“ alles aufs Spiel zu setzen: „Spätestens, wenn man als Polizei mit dem Durchsuchungsbeschluss für den Spind in der Firma steht, ist Feuer unterm Dach.“

