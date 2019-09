vor 25 Min.

Drogenhandel in Bad Wörishofen: Täter verurteilt

„Heute wurde quasi in letzter Sekunde das Ruder herumgerissen.“Zwei junge Männer brachten Drogen in Umlauf und gaben das Rauschgift offenbar auch an Minderjährige ab.

Bei Durchsuchungen in Flüchtlingsunterkünften in Bad Wörishofen und Mindelheim entdeckten Beamte gut 500 Gramm Cannabis. Was der Staatsanwalt forderte.

Von Kurt Kraus

Drei Dolmetscher und zahlreiche Zeugen, darunter mehrere Polizeibeamte, waren zu einer Gerichtsverhandlung gegen zwei Drogenhändler beim Amtsgericht Memmingen geladen. Das Jugendschöffengericht unter Vorsitz von Markus Veit hatte im Vorfeld mit einem aufwendigen Prozess und einer schwierigen Beweisführung gerechnet. Dann aber räumten die Angeklagten überraschend alle Tatvorwürfe ein.

Staatsanwalt Thorsten Thamm verlas die Anklageschrift gegen die beiden Männer, die aus der Untersuchungshaft in den Gerichtssaal geführt wurden. Einem 23-Jährigen und einem 20-Jährigen wurde der Besitz und der Handel mit Marihuana in nicht geringen Mengen vorgeworfen. Bei Durchsuchungen der Flüchtlingsunterkünfte in Mindelheim und Bad Wörishofen hatte die Polizei rund 500 Gramm Cannabis aufgefunden, das „gewinnbringend weiterverkauft werden sollte“, so Thamm. Erschwerend hinzu kam, dass die beiden ihre Drogen in zahlreichen Fällen an Minderjährige abgegeben hatten. In der Regel hatten sie zehn Euro pro Gramm verlangt und erhalten. Das aufgefundene „Material“ hatte einen THC-Gehalt von 35,6 Gramm. Der Grenzwert für die „nicht geringe Menge“ war also fast um das Fünffache überschritten. Wer Betäubungsmittel an Minderjährige abgibt oder mit einer „nicht geringen Menge“ Handel treibt, wird zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr verurteilt. So steht es im Betäubungsmittelgesetz. Bei Cannabis-Produkten (Haschisch und Marihuana) hängt diese Menge vom Gehalt an THC (Tetrahydrocannabinol) ab, dem wichtigsten Wirkstoff der Drogen. Der Grenzwert zur „nicht geringen Menge“ wurde vom Bundesgerichtshof bereits 1984 auf 7,5 Gramm THC festgelegt. Im vorliegenden Fall hatte das sichergestellte Marihuana einen THC-Gehalt zwischen sieben und zehn Prozent.

Die Männer verkauften in Bad Wörishofen Drogen an Minderjährige

Zunächst erklärte Rechtsanwalt Thomas Braun für seinen Mandanten, dass dieser den in der Anklageschrift dargelegten Sachverhalt vollumfänglich einräumen würde. Der 20-Jährige bereue die Tat und entschuldige sich für sein Handeln. Rechtsanwalt Thomas Wagner zog nach: „Auch mein Mandant räumt alle Vorwürfe ein. Die Untersuchungshaft hat stark auf ihn eingewirkt. Die begangenen Taten sind geprägt durch den eigenen Marihuana-Konsum.“

Angesichts der Geständnisse forderte Staatsanwalt Thamm für den Älteren der beiden Angeklagten eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren, für den Jüngeren eine Jugendstrafe von zwei Jahren. „Heute wurde quasi in letzter Sekunde das Ruder herumgerissen“, betonte Thamm, der anklingen ließ, dass die Angeklagten im Ermittlungsverfahren noch alle Tatvorwürfe bestritten hatten. Beide Anwälte hielten die Forderungen des Staatsanwalts für angemessen. Rechtsanwalt Wagner betonte noch einmal die Bedeutung des Geständnisses seines Mandanten. Er bezweifelte, ob man das aufgefundene Marihuana seinem Mandanten hätte sicher zuordnen können.

Richter Veit redet den Drogenhändlern ins Gewissen

Dann zogen sich Richter Veit und seine beiden Schöffen zur Beratung zurück. Am Ende bestätigte das Gericht die Forderungen des Staatsanwalts: zwei Jahre Freiheits- bzw. Jugendstrafe. Die Strafen wurden zur Bewährung ausgesetzt, die Haftbefehle aufgehoben. Jeweils 160 Stunden Sozialdienst aber bleiben beiden nicht erspart. Das Geständnis sei „extrem werthaltig“ gewesen. Ohne Geständnis hätte es „drei Jahre aufwärts“ gegeben, mahnte der Vorsitzende in der Urteilsbegründung.

„Ihr seid Gäste in unserem Land. Das berechtigt euch aber nicht, mit Betäubungsmitteln zu handeln. Das können und wollen wir nicht tolerieren“, redete er den beiden Männern ins Gewissen. Da alle Prozessbeteiligten an Ort und Stelle auf Rechtsmittel verzichteten, ist das Urteil rechtskräftig.

