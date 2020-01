Drohne schaut heute ganz genau hin

Plus Schnee verzögert Erfassung von Grundstücken in Bad Wörishofen. Warum bestehende Luftbilder nicht ausreichen und die Flughöhe noch sinken kann.

Karten, Luftbilder und Satellitenfotos von Bad Wörishofen gibt es zur Genüge. Warum also die Stadt Bad Wörishofen eine Drohne einsetzen muss, um den Versiegelungsgrad von Grundstücken zu ermitteln, wird nicht sofort klar. Diese bis zu 72 km/h schnelle Drohne wird aus einer Höhe von etwa 80 Metern pro Flug 200 bis 300 Fotos machen und auf diese Weise die komplette Kurstadt samt Gewerbegebiet fotografieren. So hat es das beauftragte Ingenieurbüro der Mindelheimer Zeitung mitgeteilt. Die Stadt selbst besitzt keine solche Drohne. Das Ingenieurbüro teilt nun auch mit, dass auch Flüge in nur 50 Metern Höhe möglich sind, etwa für detaillierte Geländehöhen. Warum vorhandenes Bildmaterial für das Vorhaben offenbar nicht ausreicht, erläutert das Büro nun ebenfalls.

Die Genauigkeit der Aufnahmen von Bad Wörishofen ist enorm

Luftbilder von bekannten Diensten wie Google Maps oder Earth oder Bayernatlas seien teilweise „in der Ansicht verzerrt“, also nicht direkt im 90-Grad-Winkel aufgenommen. Zudem seien Geländedetails nur aus gewisser Höhe betrachtbar. Das aber erschwere die Auswertung von Baustoffen, also etwa bei der Frage, ob Asphalt oder Pflaster eingebaut wurde. Die Drohne dagegen liefere Luftbilder im 90-Grad-Winkel mit einer Genauigkeit von 3x3 Zentimetern. Die Überflüge werden im Winter gemacht, weil dann kein Laub an den Bäumen hängt und so die Sicht besser ist.

Die Drohne kommt in Bad Wörishofen zum Einsatz, weil das Landratsamt eine neue wasserrechtliche Genehmigung für die Kanalnetzsteuerung fordert. Die Kläranlage ist zudem stetig überlastet. Das Landratsamt hat dies wiederholt kritisiert, die Anlage muss erweitert werden. Die Stadt will nun den Versiegelungsgrad der Flächen ermitteln und herausfinden, welche Wassermengen ins Kanalsystem gelangen. Die Drohne soll für eine exakte Erfassung der unterschiedlichen Flächen sorgen, also etwa Dach-, Grün- und Straßenflächen.

Die Stadt ist dazu in Überfluggebiete unterteilt worden (wir berichteten). Jeder Flug dauert etwa 20 bis 25 Minuten. Zuvor werden Zieltafeln ausgelegt, etwa acht bis zehn pro Fluggebiet. Diese helfen dann beim Zusammenbau des gesamten Fotos.

Durch den Schneefall verzögert sich der erste Flug, der eigentlich am Montag stattfinden sollte. Nun ging es am Dienstag los, wie das Rathaus mitteilte. Auch am Mittwoch, 22. Januar, wird die Drohne abheben.