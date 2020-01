vor 36 Min.

Droht jetzt der „Flexit“?

Ist der Zug für den Flexibus in Türkheim schon abgefahren? Die Akzeptanz ist zumindest im Türkheimer Gemeinderat noch ausbaufähig - zumindest so lange keine Anbindung nach Bad Wörishofen in das Konzept aufgenommen wird. Doch das wird die Bahn zulassen, da sie eine Konkurrenz zur Zugverbindung in die Kneippstadt verhindern wird.

Bislang hat der Flexibus im Unterallgäu einen – vorsichtig formuliert – verhaltenen Start hingelegt.

Von Alf Geiger

Noch bleiben die Fahrgastzahlen je nach Gemeinde deutlich hinter den Erwartungen zurück. Das muss nicht gleich ein irreparabler „Geburtsfehler“ sein, wie die positiven Erfahrungen im Nachbarlandkreis Günzburg zeigen.

Im Wertachtal ist die Skepsis zum Flexibus hoch: Türkheim tritt beim Flexibus kräftig auf die Euphorie-Bremse

Warum sollte also dieses Modell nicht auch im Unterallgäu funktionieren? Wie schwierig es sein wird, den Flexibus als Ergänzung und Bereicherung gerade für ältere Nutzer als eigentliche Zielgruppe in unserer Region zu etablieren, zeigte die Diskussion im Türkheimer Gemeinderat. Warum sollen wir für etwas zahlen, das unseren Türkheimer Bürgern keinen nennenswerten Vorteil bringt? Diese Frage sprach so zwar keiner am Ratstisch offen aus – doch genau darum geht es den Türkheimer Kommunalpolitikern. Und zwar völlig zu Recht: Immerhin muss die finanziell klamme Wertachtalgemeinde in den kommenden Jahren dafür tief in die Tasche greifen und mehr als 100.000 Euro blechen.

Ohne eine Anbindung von und nach Bad Wörishofen wird das Flexibus-Konzept – bei allem Wohlwollen – zumindest in Türkheim (wenn überhaupt) nur sehr zäh in die Gänge kommen. Die einzig wirklich sinnvolle Entscheidung wäre eine Art „Verbund-Ticket“, mit dem dann sowohl der Flexibus als auch die Bahn in einem Guss genutzt werden kann.

Ob es jedoch jemals gelingen wird, diesen Knoten zu zerschlagen? Ist der Flexibus im Wertachtal daher ein „Rohrkrepierer“? Droht am Ende sogar der Ausstieg aus dem Konzept, also der „Flexit“? Die Antworten müssen die dann neu gewählten Türkheimer Gemeinderäte geben, wenn der bindende Beschluss über die finanzielle Unterstützung auf den Tisch kommt. Dann geht es wirklich ums Geld – und nicht mehr nur um die Show.

Themen folgen