23.03.2019

Druckabfall: Türkheimer auf dem Trockenen

Weitere Arbeiten in der Nacht zum Dienstag

Viele Türkheimer wunderten sich gestern früh, als nur ein schwaches Rinnsal aus ihrer Wasserleitung tröpfelte: Auf Anfrage der MZ teilte Türkheims Bürgermeister Christian Kähler mit, dass am Freitagfrüh um 4 Uhr im Irsinger Wasserwerk ein sogenannter „Druckaufnehmer“ ausgefallen sei. Dadurch kam es zu einem Druckabfall in den Wasserleitungen. Inzwischen funktioniere alles wieder, das Verschleißteil sei ausgebaut und ersetzt worden. Dieser Ausfall stehe nicht im Zusammenhang mit laufenden Arbeiten im Wasserwerk, bei denen mehrere Pumpen ausgetauscht werden.

In der Nacht zum kommenden Dienstag, 26. März, werde jedoch eine weitere Pumpenanlage ausgebaut, was dann zu einem geplanten Druckabfall führen werde, so Kähler. Davon sollen die Türkheimer aber nichts mitbekommen, denn die Arbeiten werden alle mitten in der Nacht ausgeführt und sollen bis in die Morgenstunden längst abgeschlossen sein. (alf)

Themen Folgen