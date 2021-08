Enttäuschte Eishockeyfans werfen Stadt Verzögerungstaktik vor

Plus Weiter eingeschränkte Sicht auf Eishockeyspiele des ESV Kaufbeuren. Der Einbau der Zwischenstufen verzögert sich. Initiative hat dafür kein Verständnis

„Tief enttäuscht“ zeigte sich Bernhard Lehmann, der sich mit seiner Fan-Initiative seit 2019 für den Einbau von Zwischenstufen im Kaufbeurer Eisstadion einsetzt. Damit sollen die eingeschränkten Sichtverhältnisse behoben werden. Lehmanns Initiative hat erreicht, dass Besucherinnen und Besucher der Arena abstimmen durften. Allerdings: Der Einbau muss nun bis mindestens 2023 warten.