vor 56 Min.

Ebbe auf dem Konto: Bankkunde rastet völlig aus

Gleich mehrere Anzeigen hat sich ein 26-Jähriger eingehandelt, der in einer Türkheimer Bank total durchgedreht ist.

Grund für die Wut des 26-Jährigen: Er wollte am Dienstagvormittag 25.000 Euro von seinem Konto abheben. Weil er aber bei weitem nicht so viel Geld auf dem Konto hatte, wurde sein Anliegen von den Mitarbeitern der Bank verwehrt. Das brachte den Mann dann so in Rage, dass er ausfällig wurde und einen Angestellten mit rassistischen Ausdrücken beleidigte. Als er vom Bankpersonal aufgefordert wurde, das Geldinstitut zu verlassen, weigerte er sich und drohte vielmehr damit, alles kurz und klein zu schlagen. Erst durch den Einsatz einer Polizeistreife konnte der Mann wieder beruhigt werden.

