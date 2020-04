vor 2 Min.

Echte Genießer im Unterallgäu

Zwei Drittel der Befragten lieben den Frühling

In unserer jüngsten Online-Umfrage wollten wir von Ihnen wissen: Genießen Sie den Frühling? 214 Menschen haben an der nicht-repräsentativen Umfrage auf mindelheimer-zeitung.de/lokales teilgenommen – und das Ergebnis ist eindeutig: 52 Prozent stimmten für „Ja, ich liebe es, wenn alles aufblüht“. Weitere 14 Prozent genießen gerade jetzt, in der Corona-Zeit, das Draußensein. Insgesamt sind es also gut zwei Drittel der Befragten, die sich über den Frühling freuen.

Und dann gibt es noch eine Gruppe, die sich ja grundsätzlich über den Frühling freuen würde – wenn da nicht die vielen Pollen wären. Rund elf Prozent aller Befragten gaben an, unter einer Allergie zu leiden, die die Freude über die milden Temperaturen dann doch eher zunichtemacht.

Knapp einem Viertel (23 Prozent) der Befragten sind die Jahreszeiten übrigens schon immer egal.

In unserer neuen Umfrage wollen wir von Ihnen wissen, wie für Sie das Einkaufen mit Maske ist: Gehen Sie nur raus, um das Nötigste zu besorgen, freuen Sie sich wieder aufs Shoppen oder möchten Sie einfach nur die örtlichen Geschäfte unterstützen? Stimmen Sie ab unter mindelheimer-zeitung.de/lokales. (home)

Themen folgen