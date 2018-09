vor 32 Min.

Edle Karossen und ein spezielles Rennen

Auf Hochglanz poliert sind die automobilen Schätzchen, die am Sonntag bei der Neuen Meile in Bad Wörishofen zu sehen sein werden.

Die „Neue Meile“ in Bad Wörishofen lockt am Sonntag mit einer Vielzahl von Angeboten. Dazu gehören auch Foodtrucks, viel Musik und Tanz.

Von Markus Heinrich

Rollende Glanzstücke, ein ganz besonderes Renn-Ereignis, Foodtruck und vieles mehr: Bad Wörishofens Innenstadt verwandelt sich am Wochenende gleichsam in ein Freiluft-Automuseum und eine kulinarische Meile. „Die neue Meile“ lautet entsprechend auch der Titel der Veranstaltung am Sonntag, 16. September. Er ist eine Anlehnung an die Traditionsveranstaltung „Kulinarische Meile“, die einst der Kochverein Bad Wörishofen zu überregionaler Bekanntheit geführt hat. Das ist Geschichte, doch die Aktiven Einzelhändler lassen diese in veränderter Form weiterleben.

Foodtrucks werden dazu in die Innenstadt rollen, umgebaute Fahrzeuge voller Leckereien. Dazu gibt es eine Oldtimer-Ausstellung in der Fußgängerzone, zu der zahlreiche Teilnehmer erwartet werden. Die Zufahrt zur Ausstellung erfolgt über die Kathreinerstraße, direkt am Wasserrad. Es gibt auch etwas zu gewinnen, denn die Oldtimer werden gleich in drei Kategorien prämiert.

Die Preisverleihung können die Besucher noch am selben Tag am Nachmittag am Musikpavillon miterleben. Auch neue Fahrzeuge werden zu sehen, sein, dafür sorgen hiesige Autohäuser.

Für die passende Unterhaltung sorgt die Klaus Ammann Bigband, die von 16 bis 20 Uhr am Musikpavillon vor dem Kurhaus aufspielt. Zudem ist in der Fußgängerzone die Band B12 aus Buchloe zu hören. Ebenfalls in der Fußgängerzone musiziert an diesem Tag Karl Heinz Hornung aus Schwabmünchen.

Foodtrucks, Musik und Tanz in Bad Wörishofens Innenstadt

Neben viel Musik gibt es auch viel Tanz. Die Menkinger Garde des TSV Schwabmünchen tritt um 14 und um 16 Uhr am Denkmalplatz auf. Mit von der Partie ist auch die Rock-and-Roll-Gruppe „Memphis“ Mindelheim, die in der Fußgängerzone ihre akrobatischen Einlagen zeigt. Gleiches gilt für Tänzerinnen des Stamm-Kneipp-Vereins.

Ein Fahrsicherheitssimulator ist vor Ort, eine Hüpfburg, ein Stand des Roten Kreuzes und mehr. Bad Wörishofens Feuerwehr präsentiert sich an diesem Tag ebenfalls in der Fußgängerzone.

Das Rennen ist einer der Höhepunkte des Programms in Bad Wörishofen

Einer der Höhepunkte wird das große Entenrennen sein, das der Rotary Club Bad Wörishofen organisiert hat. Bei dem lustigen Spektakel gibt es zahlreiche Preise zu gewinnen – und alles für einen guten Zweck. Die Plastikenten schwimmen im Wörthbach um die Wette, mitten durch die Fußgängerzone.

Nicht zuletzt zeigt auch Bad Wörishofens Einzelhandel, was er hat. Ein verkaufsoffener Sonntag mit der Kernöffnungszeit 12 bis 17 Uhr soll die Besucher locken.

