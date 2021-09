Stockschützen Egelhofen werben erfolgreich für ihren Sport

Beim Ferien-Schnupperkurs und dem Vereineturnier war auf dem Stockschützenplatz in Egelhofen einiges geboten.

Beim Sommerprogramm des SV Egelhofen herrschte auf der Anlage der Stockschützen rege Betriebsamkeit. Den Anfang machte das traditionelle Vereineturnier, das zum 14. Mal stattfand. Wieder meldeten sich sieben Moarschaften an. Auch Bewohner mancher Straßen nahmen als Teams teil und die Ortschaft Heinzenhof meldete ebenfalls eine Moarschaft. Die Jugend der Stockschützen nahm zum Beispiel unter dem „Decknamen“ Kinder teil.

Die Sieger des Vereineturniers bei den Egelhofer Stockschützen: Herbert Hörtnagel, Franz Abröll, Joachim Rogg und Bernhard Huber (von links).

Die Teams gaben sich beim Stockschützenturnier lustige Namen

Sie machten zu Beginn des Turniers mit zwei Siegen von sich reden. Der Titelverteidiger „Sportverein“ verlor sein erstes Spiel und kam so in Zugzwang. Auch die anderen Teams konnten mit der Zeit Siege einfahren, sodass es alles in allem ein sehr ausgeglichenes Turnier war. In der zweiten Hälfte des Turniers ging den „Kindern“ etwas die Luft aus. Ihnen blieb letzten Endes Platz drei. Knapp davor platzierte sich das Team „Heinzenhof 2“. Nach der Auftaktniederlage konnte sich dann der „Sportverein“ noch durchsetzen und wiederholte den Turniersieg von 2019. Auf die Plätze vier bis sieben kamen; „die Mädels“, „Schickeria-Bar“, „Schützenverein“ und „Hiela“.





Auch die Ferienkinder hatten in Egelhofen Spaß am Stockschießen

Einige Tage später fand das Kinderstockschießen statt. Acht Egelhofer Kinder zwischen sechs und elf Jahren lernten mit altersgerechten Stöcken unter der Aufsicht von Tobias Hörtnagel und Thomas Platzer das Stockschießen kennen. Neben Kegeln auf Kunststoffflaschen stand auch Zielschießen durch ein Flaschenspalier auf dem Programm. Mit viel Spaß waren die Kinder dabei. Schließlich war auch noch der SV Auerbach zu Gast. Der Vorstand des SVA wollte sich über das Stockschießen informieren und hatte sichtlich Spaß an diesem Sport. Schon nach kurzer Zeit waren die wichtigsten Abläufe verinnerlicht und in gemischten Moarschaften mit den Egelhofer Stockschützen begeisterten sich die Gäste am Spiel. Mit dem Ziel, sich in Zukunft öfter auf dem Stockplatz zu treffen, verabschiedete man sich in Freundschaft. (mz)