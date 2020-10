00:31 Uhr

Ehepaar zahlt 80.000 Euro für „Fernheilung“

Ein Ehepaar aus Mindelheim hat in der Hoffnung auf Heilung Betrügern insgesamt mehr als 80.000 Euro vermacht. Wie die Polizei berichtet, waren die beiden über 60-Jährigen auf eine Fernsehsendung im russischen Fernsehen hereingefallen, in der mit Wahrsagungen und Heilungsversprechen geworben wurde. Sie nahmen Kontakt über die in der Sendung eingeblendete Telefonnummer auf – und das Unheil nahm seinen Lauf.

Die Betrüger versprachen die Linderung Krankheiten über „Fernheilung“ und zusätzlich eine Rückerstattung von anfallenden Behandlungshonoraren mit hoher Rendite. Daraufhin überwies das gutgläubige Paar über mehrere Monate hinweg Beträge zwischen 500 und 6400 Euro. So gelangten insgesamt über 80.000 Euro auf verschiedene ukrainischen Konten der Betrüger. In drei Fällen kam es sogar zu persönlichen Übergaben des Geldes in Mindelheim, jeweils an verschiedene männliche Täter. Mindestens zwei der Männer (rund 40 Jahre alt, kräftig, 180 cm groß und rund 35 Jahre, 160 cm groß) sollen Russisch beziehungsweise ukrainisch gesprochen haben. Der dritte Geldabholer wird als schlank, rund 40 Jahre alt, 180 cm groß beschrieben und soll Englisch gesprochen haben.

Nachdem sich das Ehepaar seinen Kindern anvertraut hatte, schalteten diese die Polizei ein. Inzwischen hat die Kripo die Ermittlungen übernommen. Sie bittet um Hinweise unter Telefon 08331/100-0. (home)

Themen folgen