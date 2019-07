15:31 Uhr

Ehepartner melden sich gegenseitig als vermisst

Eine echte Irrfahrt hat ein Ehepaar hinter sich, das zwischen Bad Wörishofen und Mindelheim radelte. Am Ende kommt es zur glücklichen Wiedervereinigung.

Von Ulf Lippmann

Bei einer gemeinsamen Radtour hat sich am Dienstag ein Ehepaar aus den Augen verloren. Nachdem die Frau lange am vermeintlichen Treffpunkt gewartet hatte, radelte sie zur Polizei in Mindelheim und bat darum, falls ihr Mann sich melden sollte, ihm auszurichten, sie würde wieder zum Auto nach Bad Wörishofen zurück radeln. Die Mindelheimer Polizisten verständigten auch die Kollegen in Wörishofen. Als sich der verschollene Gemahl dort tatsächlich geraume Zeit später per Notruf meldete, konnte ihm die gute Nachricht seiner Frau überbracht werden und es kam zur glücklichen Wiedervereinigung.

Themen Folgen