vor 53 Min.

Ehering verloren: Wer vermisst „Eva“?

Nächste „Fahndung“: Der Fundort liegt diesmal bei den Tennisplätzen am Kurpark von Bad Wörishofen.

In Mindelheim wurde ein verlorener Ehering mittels Öffentlichkeitsfahndung gerade erst wieder an die Frau gebracht. Nun stellt sich eine ähnliche Herausforderung in Bad Wörishofen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hat ein 77-Jähriger am Montagnachmittag einen Ehering bei den Parkplätzen des Tennisheimes an der Hermann-Aust-Straße von Bad Wörishofen gefunden. Es handelt sich um einen silberfarbenen Ring mit zwei goldfarbenen Streifen. Innen ist der Name „Eva“ eingraviert.

Die Polizei vermutet, dass es der Ring eines Mannes ist und hofft auf diesem Weg den Ringbesitzer zu finden. Der Ring wird in einigen Tagen an das Fundamt Bad Wörishofen weitergeleitet, bis dahin kann er aber auch bei der Polizei abgeholt werden, Telefonnummer 08247/96800.

Alles zu dem verlorenen Ring von Melanie in Mindelheim lesen Sie hier:

Wer hat in Mindelheim seinen Ehering verloren?

Verlorener Ehering: Besitzerin Melanie aufgetaucht

Themen folgen