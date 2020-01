vor 56 Min.

Ehrliche Finderin gibt 50-Euro-Schein ab

Einen 50-Euro-Geldschein hat eine Autofahrerin gefunden und sofort abgegeben. Auch die Besitzerin des Geldscheins konnte ermittelt werden.

Einen 50-Euro-Geldschein hat am Montagmittag eine 50-jährige Kundin auf dem Tankstellengelände an der Landsberger Straße in Buchloe gefunden. Die Frau gab die Banknote sofort an der Kasse ab, teilt die Polizei mit. Über die Videoaufzeichnung der Tankstelle konnte die 53-jährige Frau, die das Geld verloren hatte, schnell ermittelt werden.

Themen folgen