00:33 Uhr

Ein Abend der großen Auftritte

Eigentlich sollten am Samstagabend junge Musiker im Mittelpunkt stehen. Meistens gelang dies, trotz eines Konzertbesuchers, der die Aufmerksamkeit auf sich lenkte: Überraschungsgast Thomas Gottschalk

Von Bernhard Ledermann

Große Überraschung beim Festival der Nationen in Bad Wörishofen: Kurz bevor am Samstagabend im Bad Wörishofer Kursaal das Jugendorchester der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft (vbw-Orchester) die ersten Takte spielte, ging ein Raunen durch den Kursaal. Deutschlands bekanntester Moderator Thomas Gottschalk mischte sich unter die Konzertbesucher.

Über den Seiteneingang des Kursaals kam er in Begleitung seiner neuen Freundin Karina Mroß und zusammen mit Festival-Intendant Winfried Roch zum Konzert und nahm in der dritten Reihe Platz. In der Konzertpause gab er sich leutselig und ließ sich mit einigen Konzertbesuchern fotografieren.

Dann musste er weiter ins VIP-Zelt, wo zahlreiche Sponsoren des Festivals den Altmeister der Fernsehunterhaltung treffen konnten. Mit dem Auftritt Gottschalks war der Kampf um die Aufmerksamkeit an diesem Abend eröffnet. Gottschalk kam und das Getuschel ging los. „Das ist doch der Gottschalk.“ „Und da: seine neue Freundin“, meinten zwei Damen.

Nach dem Einzug Gottschalks in den Kursaal begrüßte – wie jedes Jahr beim vbw-Orchester – der ehemalige bayerische Wirtschaftsminister und Landtagsabgeordnete Franz Pschierer das Publikum und kam dann sogleich auf die großartige musikalische Leistung des Orchesters zu sprechen, das hinter ihm bereits Platz genommen hatte und darauf wartete, mit den „Rokoko-Variationen“ von Tschaikowsky beginnen zu können.

Pschierer verwies auf das beachtliche Engagement der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft – nicht nur im Bereich der Musik, sondern auch in der Förderung des Ehrenamts und des Sports. Selbstverständlich kam Pschierer nicht umhin, den heimlichen Star des Abends, Thomas Gottschalk, zu begrüßen, bevor Lionel Martin die Bühne des Kursaals betreten durfte. Sein Auftritt: erst einmal jugendlich-schüchtern, aber sympathisch. Am Cello zeigte er dann ein Selbstbewusstsein, das großen Meistern seines Faches in kaum etwas nachstand.

Der erst 2003 geborene Cellist zeigte als Solist eine durchdachte und ansprechende musikalische Leistung. Lionel Martin musizierte auf Augenhöhe mit dem vbw-Orchester – eine interessante Zusammenarbeit, auch mit dem gewohnt kapellmeisterlich strengen und immer souveränen Musikhochschulpräsidenten Christoph Adt am Dirigentenpult. Wunderbar erklang im Kursaal zum Beispiel der Flageolettton des Cellisten, die von der Komposition geforderte, fein gegriffene Spielweise, die das vbw-Orchester, wohl geradezu angetrieben von dem meisterhaft spielenden Jungcellisten, bereitwillig übernahm. Mit kräftigem Applaus wurde Lionel Martin fürs Erste verabschiedet. Er punktete mit seiner Bescheidenheit und mit seiner Leidenschaft für die Musik. Ein Auftritt ganz ohne Starallüren – wie wohltuend und vorbildlich!

Nächster Auftritt: Nemanja Radulovic. Er ist bereits als Klassikstar etabliert, versteht das Show-Business, das es auch in der Welt der klassischen Musik gibt. Ganz in schwarz erscheint er. Auch wegen der durchaus extravaganten Frisur zieht er vom ersten Moment an die Blicke des Publikums auf sich. Sein Musizieren ist von großer Lebendigkeit geprägt.

Radulovic versteht es, durch seine Körpersprache sowohl das Orchester, das U-21-Team der bayerischen Musikszene, als auch das Publikum mitzureißen, musikalische Phrasen zu markieren und den Klang zu formen. Das fasziniert besonders im zweiten Satz des Violinkonzerts von Tschaikowsky. Eine unheimlich freie Bogenführung ermöglichte dem serbisch-französischen Geiger das Erzeugen von herrlich lyrisch schwebenden Tönen. Stellenweise hatte man den Eindruck, Adt und der Geigen-Solist teilten sich die Arbeit beim Führen des Orchesters: Adt ordnete und strukturierte, Radulovic zeigte die musikalische Ausgestaltung an. Jubelstürme und tosender Applaus quittierten den leidenschaftlichen Auftritt von Radulovic und dem vbw-Orchester. Einige Besucher waren am Ende der ersten Hälfte bereits zufrieden und wollten sich die Eindrücke bewahren. So verließen sie das Konzert, ohne sich die 6. Sinfonie Tschaikowskys, anzuhören, die in der zweiten Hälfte auf dem Programm stand.

Manchem blieb nach diesem Abend vielleicht ein weiterer Star nachhaltig in Erinnerung: Pjotr Iljitsch Tschaikowsky, ein Zeitgenosse Pfarrer Sebastian Kneipps, der meisterhafte, bleibend ansprechende und inspirierende musikalische Vorlagen geschaffen hatte.

Eine Bildergalerie finden Sie bei uns im Internet unter www.mindelheimer-zeitung.de

