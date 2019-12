Ein Abend im Gewand der wilden Klausen in Türkheim

Plus Wüste Gestalten in furchteinflößender Montur: Am Klausentreiben in Türkheim scheiden sich die Geister. Doch wie läuft der Abend wirklich ab? Ein Selbstversuch.

Auf Knien kauert er dort, auf dem Gehweg mitten in Türkheim. Der Jugendliche mit dem leichten Flaum auf der Oberlippe blickt nach unten, stammelt: „Ich kann das nicht.“ Einer der kostümierten Männer vor ihm reagiert mit voller Lautstärke: „Kein ‚Vaterunser’?“ „Nein!“ Der maskierte Mann mit Mantel holt mit der Rute aus und schlägt dem Jugendlichen leicht auf den Oberschenkel. „Dann sing ‚Alle meine Entchen’!“

Der Jugendliche hebt kurz irritiert den Blick und setzt dann in tiefem Sprechgesang an: „Alle meine Entchen, schwimmen auf dem See, schwimmen auf dem See, Köpfchen in das Wasser, Schwänzchen in die Höh’“. Der Mann im Mantel gibt sich zufrieden: „Hoim jetzt!“ Der Jugendliche steht auf und joggt langsam die Hauptstraße entlang weg. Immer wieder dreht er sich um, unsicher, ob ihm nicht doch einer der Männer folgt. „Ein guter Anfang“, sagt Jeremia Tremel und macht sich wieder auf die Jagd.

Beim Klausentreiben in Türkheim ist zuletzt viel passiert

Eineinhalb Stunden zuvor, 19 Uhr: In einem Stadel nahe der Maximilian-Philipp-Straße läuft laute Musik. Viele Männer und ein paar Frauen reden, diskutieren, lachen in dem kleinen Raum, der mit einer grünen Plane abgedeckt ist. Auf improvisierten Bänken ringsherum liegen Masken und Mäntel, die aus verschiedenen Kunstfellen zusammengeflickt sind, und Schellengürtel mit mehreren Glocken. 17 meist junge Männer werden gleich in die furchteinflößende Montur schlüpfen. Sie stimmen sich auf das traditionelle Klausentreiben ein, das in ein paar Minuten beginnt.

Die meisten sind schon seit dem Nachmittag dort, und das nicht nur der Gesellschaft wegen. Denn: ohne Bürokratie kein Brauchtum. Jeder Klaus muss sich dazu verpflichten, während des Treibens nicht mehr als 0,5 Promille Alkohol im Blut zu haben. Jeder Klaus muss sich eine Nummer aussuchen, die er auf einem orangefarbenen Schild an seinem Schellengürtel gut sichtbar trägt. Und jeder Klaus muss im Vorfeld eine Erklärung unterschreiben, mit der er den Vorstand von jeder Haftung für die kommenden zwei Stunden freispricht. Zu viel ist in den vergangenen Jahren passiert.

Dem jahrhundertealten Brauch zufolge ziehen die Klausen durch Ortschaften, um Wintergeister zu vertreiben. Jeder, der dabei noch auf der Straße erwischt wurde, wurde nach Hause geschickt – ein Hieb mit der Rute sollte der Aufforderung Nachdruck verleihen. So kam es, dass Klausen über Generationen hinweg als Täter galten.

Klausentreiben in Türkheim: Die wilden Zeiten sind vorbei

Als Männer, die rund um den Nikolaustag gruselig verkleidet durch den Ort laufen und mit ihren Ruten auf alles einschlagen, was ihnen in den Weg kommt. „Diesen Ruf haben wir bis heute“, erklärt Jannik Rasch, der das Klausentreiben als Oberklaus seit drei Jahren mitorganisiert. „Lange ist es beim Klausentreiben noch viel wilder zugegangen. Aber die Zeiten, in denen die Klausen die Menschen auf der Straße brutal geschlagen haben, sind vorbei.“ Dominik Hiemer, der seit vier Jahren im Klausenverein ist, sagt: „Die Situation hat sich um 180 Grad gedreht.“

Erst im September sagte Jeremia Tremel vom Türkheimer Klausenverein als Zeuge vor Gericht aus. Angeklagt waren zwei junge Männer, die beim Klausentreiben im vergangenen Jahr mit einem Baseballschläger und einer Glasflasche auf ihn und seine Kameraden losgegangen waren. Dabei wurde ein Klaus am Kopf verletzt. (Hier geht es zu unserem Bericht über die Gerichtsverhandlung: Schlägerei beim Klausentreiben hat juristisches Nachspiel) „Die Leute gehen eher auf uns los als wir auf sie“, sagt Tremel. Er berichtet von weiteren Zwischenfällen, bei denen Klausen mit Pfefferspray angegriffen, mit dem Auto angefahren und mit einem Springmesser bedroht wurden. Von üblen Beleidigungen erst gar nicht zu sprechen. Ja, ein bisschen aufgeregt sei er schon, sagt Tremel. „Den ganzen Tag schon. Man weiß ja nicht, was passiert.“

Eine kurze Ansprache noch von Oberklaus Jannik Rasch – „Übertreibt’s es nicht!“ – dann schwärmen die Klausen aus, immer in kleinen Gruppen. Man weiß ja nicht, was passiert. Das Spielfeld ist klar abgesteckt: Die Feuerwehr hat den Ortskern von Türkheim zwischen dem Torbogen und der Apotheke abgesperrt.

Ruten-Hiebe und Vaterunser beim Klausentreiben in Türkheim

Wer dort jetzt noch unterwegs ist, weiß, was ihn erwartet. Mit den Händen an den Schellen, um möglichst wenig Aufmerksamkeit zu erregen, gehen die 17 Klausen durch das neblige Dunkel der Nacht und postieren sich an klar abgesprochenen Stellen.

Der Plan: Mit einem Glocken-Signal sollen alle Klausen loslaufen und sich die Passanten so gegenseitig in die Arme treiben. Minutenlanges Warten. Dann dringt durch die Stille der Türkheimer Nacht Glockenläuten. Los geht’s.

„Einfach die Beine in die Hand nehmen und so schnell laufen, wie man kann“, so hatte Jeremia Tremel noch im Stadel geraten. Doch „einfach“ ist leicht gesagt mit einem 20 Kilogramm schweren Mantel um den Oberkörper, einem eng geschnürten Gürtel um den Bauch und einem Blickfeld, das, von Flusen verdeckt, nur das Wesentlichste preisgibt. Doch den Klausen merkt man ihre Erfahrung an: Sie stürmen mit dem Lärm der Glocken auf einen Parkplatz zu, wo sich mehrere Jugendliche tummeln. Gleich der erste, ein blonder Jüngling mit Markenmütze, lässt sich in ein Eck treiben.

Drei Klausen gehen mit ausgebreiteten Armen auf ihn zu, schreien, geben ihm mit der Rute ein paar Hiebe auf Oberschenkel und Kniekehle. Der Jugendliche erkennt die Ausweglosigkeit seiner Lage und kniet nieder. „,Vaterunser’!“, schreit einer der Klausen. Der unsanft Angesprochene faltet die Hände und beginnt stotternd zu beten: „Vater unser im Himmel, geheiligt ...“ – „Lauter!“ – „Vater! unser! im! Himmel! Geheiligt! werde!“ Und so weiter.

Nur wenige Meter weiter war eine weitere Gruppe erfolgreich. Auch dort ein Vaterunser, auch dort zischen die Ruten mehrmals auf die schmächtigen Beine eines Jugendlichen. Dann, etwa zehn Minuten später, ein ’Alle meine Entchen’ auf dem Gehweg. Die erste Viertelstunde läuft – zumindest aus Sicht der Klausen – gut. Der Aktionsradius liegt nun rund um den Parkplatz. Die Klausen durchsuchen die umliegenden Straßen und Treppenabgänge, fast überall ist schließlich schon einmal einer entdeckt worden.

In unmittelbarer Umgebung ist das Kino. Immer wieder kommen von dort Passanten, die sichtlich Probleme damit haben, das Treiben einzuordnen. Sie werden, wie jeder andere in dem abgesperrten Bereich auch, gemustert.

Die Klausen gehen in Türkheim nicht auf jeden los

Doch die Klausen differenzieren, wer da vor ihnen steht: Ist dort ein unbeteiligter Passant, eine Frau beim Gassi-Gehen mit ihren Hunden oder ein kleines Kind? „Dene mach’ ma nix“, lautet dann die Order eines der Klausen. Auf Anfrage gibt es sogar Gruppenfotos. Wenn aber ein geeigneter Kandidat, meist jugendlich und männlich, identifiziert worden ist, ist jedes Wort überflüssig. Dann geht es auf die Jagd.

Knapp eine Dreiviertelstunde nach Start des Treibens machen die Klausen Pause und kehren in eine Gaststätte ein. Lagebesprechung: „Wir müssen von dem Parkplatz weg“, sagt Oberklaus Jannick Rasch zu seinen Kameraden, die ihre Masken inzwischen abgenommen haben. „Die Leute stehen zu viel rum, die sollen mehr ins Laufen kommen!“ Alles klar, so wird’s gemacht. Nur noch schnell die Zigarette ausrauchen und das Bier austrinken.

Das Treiben wird nun vom Parkplatz hin zu einer beliebten Bar an der Maximilian-Philipp-Straße verlagert. Doch heute ist – im Vergleich zu früheren Jahren – wenig los. Ein Mann mittleren Alters, einst selbst als Klaus auf den Straßen Türkheims unterwegs, sagt: „Es ist nicht mehr dasselbe. Früher ging es in ganz Türkheim hin und her, ohne Absperrungen. Da war noch mehr los.“

Mantel, Maske und Gürtel der Klausen kosten rund 1000 Euro

Einen Grund dafür sieht er in „mehr Zugezogenen, die das Brauchtum hier nicht verstehen“. Doch wenn die Menschen nicht zu den Klausen kommen, kommen die Klausen eben zu den Menschen: Nach kurzer Rücksprache mit dem Barbetreiber betritt eine Handvoll mit lautem Geklimper die Bar und läuft von Tisch zu Tisch. Mancher Gast blickt überrascht, mancher verwundert. Die meisten aber lächeln. Brauchtum als Entertainment.

Dann, es ist 21.45 Uhr, ist das Treiben zu Ende – zumindest für heute. Die Klausen kehren in den Stadel zurück. Sie nehmen ihre Masken, Mäntel und Schellen ab, dampfen vor Schweiß. Nach zwei Stunden Klausentreiben ist jedem die Anstrengung anzusehen, aber auch Zufriedenheit. „Es ist sehr gut gelaufen“, sagt Jeremia Tremel, „und sehr koordiniert.“ Er und seine Kameraden haben viel Zeit in das Klausentreiben investiert, und auch Geld: eine komplette Montur kostet neu rund 1000 Euro.

Und wofür das Ganze? „Für die Gemeinschaft, fürs Beisammensein“, sagt Jeremia Tremel. „Und dafür, dass das Brauchtum erhalten bleibt.“

