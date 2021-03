vor 17 Min.

Ein Abenteuerspielplatz für Markt Wald

So stellt sich Laura den geplanten Abenteuerspielplatz in Mark Wald vor: mit Seilbahn, Klettergerüst, Schaukel und einer Wasserstelle zum Pritscheln.

Eine Elterninitiative setzt sich für einen Spielplatz in Markt Wald ein – und findet in Bürgermeister Peter Wachler und den Gemeinderäten Unterstützer. Wo er entstehen könnte und wie es jetzt weitergeht.

Von Sandra Baumberger

300 Unterschriften haben Bernadette Egger und ihre Mitstreiterinnen von der Elterninitiative in Markt Wald und auch den Ortsteilen gesammelt. Ihr Ziel: ein Abenteuerspielplatz in Markt Wald. In der jüngsten Gemeinderatssitzung haben sie das Projekt vorgestellt – und dabei auch die Frage beantwortet, warum eine Gemeinde, in der die meisten Familien über einen eigenen Garten verfügen, einen Spielplatz trotzdem gut gebrauchen kann.

Dass ein solches Angebot bislang fehlt, ist vor allem durch Corona spürbar geworden, sagt Bernadette Egger im Gespräch mit der MZ. Weil sich die Mutter-Kind-Gruppe nicht mehr drinnen treffen durfte, packten die Mütter ihre Kinder in die Kinderwagen und gingen eben gemeinsam spazieren. Nur: „Den Kindern bringt das rein gar nichts.“ Doch einen Treffpunkt im Freien, wo die Kleinen toben und spielen können, gibt es nicht.

Bernadette Egger ist erst vor Kurzem aus Augsburg in ihren Heimatort zurückgezogen – und war in der Stadt anderes gewohnt. „In Augsburg war ich mit meiner Tochter morgens auf einem Spielplatz und nachmittags auf einem anderen“, erzählt sie. Freilich war ihr klar, dass das Angebot in Markt Wald nicht genauso groß sein würde. Aber das es hier so gar nichts gibt, wollte sie dann auch nicht einfach hinnehmen. Zumal, als sie dann auch noch Kinder beobachtete, die – vielleicht auch mangels Alternativen – an der in ihren Augen gefährlichsten Kurve im Ort direkt an der Straße spielten.

In den Gärten ist immer weniger Platz für Spielgeräte, weil Grundstücke nicht mehr so groß sind, wie früher

Nach Überzeugung der Elterninitiative sind Spielplätze Begegnungsorte, die unter anderem einen wichtigen Beitrag zur motorischen Entwicklung leisten. Auch in Markt Wald seien die Grundstücke in den Neubaugebieten inzwischen deutlich kleiner als früher, sodass weniger Platz bleibt für eigene Spielgeräte oder Baumhäuser. Und selbst wenn es all das gibt: „Die Kinder kommen nicht zusammen, wenn jeder im eigenen Garten spielt“, sagt Bernadette Egger. Die Initiatoren verweisen auf das große Interesse bei Eltern und Großeltern – und außerdem auf die rund 280 Kinder im Alter zwischen 0 und 14 Jahren, die den Spielplatz bestimmt gerne nutzen würden. Um ihn zu ermöglichen, haben die Eltern bereits ihre tatkräftige Hilfe angeboten: Sie könnten beim Hersteller die Spielgeräte streichen, beim Aufbau helfen und künftig jeweils im Frühling und Herbst Büsche schneiden und die Spielgeräte auf Vordermann bringen. „Wir sind zu vielem bereit“, sagt Bernadette Egger und betont, dass die Elterninitiative nicht erwarte, dass ihr die Gemeinde im Alleingang einen Spielplatz hinstellt.

Die musste ohnehin erst einmal entscheiden, was sie von der Idee hält. Aus einem einstimmigen Grundsatzbeschluss kann man wohl folgern: ziemlich viel. Tatsächlich, so Bürgermeister Peter Wachler, habe die Elterninitiative – ohne es zu wissen – eine Idee aufgegriffen, die ihn bereits seit Längerem beschäftigt habe. Als stolzer Onkel wisse er inzwischen, wie wichtig ein Spielplatz für Familien sei – und dass sie nicht zwangsläufig so trostlos sein müssen wie zuletzt der in Oberneufnach, den er 2016 selbst hat räumen lassen. Es habe ihm zu denken gegeben, dass es in Dirlewang mit seinen gut 2000 Einwohnern gleich vier Spielplätze gibt, in seiner Gemeinde dagegen keinen einzigen. „Vielleicht ist ein Spielplatz ja nicht nur Arbeit, Sicherheitsschutz, Wartung und Kosten“, habe er sich gedacht – und damit ziemlich genau dasselbe wie auch die Elterninitiative.

"Das ist eine Investition in die Zukunft", sagt Bernadette Egger zum gewünschten Abenteuer-Spielplatz in Markt Wald

„Das ist eine Investition in die Zukunft“, ist sich Bernadette Egger sicher. Denn zum einen zeigten die Geburtenzahlen, dass es auch in einigen Jahren noch Bedarf geben wird und außerdem könnten den Spielplatz ja nicht nur Einheimische nutzen, sondern Ausflügler aus dem ganzen Landkreis. Bürgermeister Wachler spricht ebenfalls von einem potenziellen Alleinstellungsmerkmal, einer Begegnungsstätte für Kinder und Erwachsene gleichermaßen. Die Kinder könnten dort nicht nur spielen, sondern lernten auch Rücksichtnahme und stärkten ihre soziale Kompetenz.

Entstehen könnte der Spielplatz auf einem gemeindlichen Grundstück am Ende der Fuggerstraße unterhalb des Schlosses. „Es liegt ziemlich in der Mitte der Gesamtgemeinde und ist von überall gut zu erreichen“, sagt Wachler. Außerdem ist das Gelände sehr hügelig und damit – für anderes kaum nutzbar – wie gemacht für einen Abenteuerspielplatz. Hermann Glas hatte zudem einen Platz nahe der Tretanlage an der Zusam vorgeschlagen, der jedoch verhältnismäßig weit vom Ort entfernt ist. Als zu klein bereits vom Tisch ist der Alberta-Schuster-Platz hinter der TSV-Turnhalle.

Nach dem einstimmigen Grundsatzbeschluss, einen Spielplatz einzurichten, will die Gemeinde nun mehrere Angebote einholen – auch, um abschätzen zu können, was er kostet. Die Elterninitiative geht – je nach dem wie groß ihre Eigenleistung und die Unterstützung örtlicher Firmen ist – ganz grob von bis zu 75.000 Euro aus.

Die Gemeinde will sich deshalb nach Fördermöglichkeiten umsehen und hofft wie die Elterninitiative auf Spenden. Ein entsprechendes Spendenkonto wurde bereits eingerichtet, die Daten sind auf der Homepage der Gemeinde zu finden.

Darüber, wie der Spielplatz aussehen könnte, haben sich die Grundschüler schon einmal Gedanken gemacht und ihre Wünsche für den Gemeinderat aufgemalt.

Fast auf jedem der Bilder sind ein Klettergerüst und eine Seilbahn zu sehen. Und eine solche hatte Wachler den Bürgern bekanntlich schon einmal scherzhaft in Aussicht gestellt. Gut möglich, dass der damalige Jux nun Wirklichkeit wird – auch wenn die Seilbahn des Abenteuerspielplatzes aller Voraussicht nach nicht nach Immelstetten führen wird.

