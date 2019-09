vor 40 Min.

Ein Bengel als Engel

Unterhaltsam und witzig: Bülent Ceylan begeistert in Bad Wörishofen sein Publikum – und beleuchtet Eigenheiten der Allgäuer

Von Ulla Gutmann

Man kennt ihn zumeist aus dem Fernsehen, seit gut 20 Jahren schon. An Power verloren hat Bülent Ceylan seither nicht, das bewies er in Bad Wörishofen. Der Titel seiner Show – „Intensiv!“ – war im ausverkauften Kursaal Programm – lokale Spitzen inklusive. „Bad Werishoafa nennt er seinen Spielort – bei der vorletzten Silbe ging Ceylan jedes Mal kurz in die Knie, was die Zuschauer ziemlich amüsierte.

Überhaupt war es ziemlich lustig, seine Scherze gerne ein bisschen derb. Da ging es immer wieder ums „Brunza“ und auch um das „Zelt“, das sich bei den Männern im Schritt bilde, wenn eine schöne Frau vorbeikommt.

Ceylan schlüpfte in verschiedene Rollen, war Harald, der Probleme hatte und auf Kur in „Bad Werishoafa“ war. Wie sich herausstellte, saß auch ein Zuschauer namens Harald in der ersten Reihe. Dem reichte Ceylan als Gemüsehändler Asslan eine Banane zum Probieren und freute sich, dass dieser Harald als echter Allgäuer die Banane nach dem ersten Biss nicht mehr hergab, wie sonst „Probanden“ in seinen Shows – wer gibt schon eine angebissene Banane zurück?

„Früher hab ich nur Comedy gemacht, heute überlege ich auch“, ließ Ceylan sein Publikum wissen. Und schon schlüpfte er in die Rolle des Günter, der seine langen Haare nach vorne übers Gesicht schwingt und und eine Brille obendrauf setzt. So blödelte sich Ceylan durch den Abend, dem Publikum gefiel es. „Eine Hammerstimmung vorne in der ersten Reihe“, stellte Ceylan fest, und konstatierte: „Dia verreckat glei, dann können die hinteren Reihen nachrücken“.

Die über 900 Besucher erfuhren, dass Ceylan zehn Jahre gebraucht hatte, um wirklich berühmt zu werden, 2012 kamen nur wegen ihm 42.000 Menschen ins Frankfurter Stadion. „Man fühlt sich wie Gott“, verriet er, doch dann meldete sich „der da oben“ im Kursaal und der Comedian stolperte sehr schmerzhaft auf der Bühne, wo er vor lauter dekorativem Nebel ein Gitter übersah. Später brachte Ceylan auch durchaus ernste politische Themen zur Sprache, wie etwa, dass er nicht mehr in die Türkei reisen könnte, dort würde er verhaftet, die türkischen Gefängnisse seien voll. Als Bio-Gräfin verriet er dann, dass er „oft leinsam und manchmal kompost“ sei, auch „aminosauer“ werden könnte, aber wie der Franzose sagt: „Sellerie“.

Dazu ein bisschen „Atemlos“ von Helene Fischer, als Heavy-Metal-Version oder ein Schuss Metallica: die Zugaberufe waren Ceylan am Ende sicher. Was der Mannheimer so kommentierte: „Typisch für die Allgäuer: einmal bezahlen und dafür zwei Konzerte wollen!“