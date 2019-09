vor 17 Min.

Ein Dankeschön für die Feuerwehr

Die Feuerwehr ist oft Retter in der Not. Das wissen vor allem die zu schätzen, die schon einmal auf die Hilfe der Feuerwehrleute angewiesen waren.

Dass Feuerwehrleute im Notfall stets zur Stelle sind, wissenviele zu schätzen. Drei Unterallgäuer Kommandanten erzählen von besonderen Fällen des Danks.

Von Johann Stoll

Jeder weiß um die Bedeutung der Feuerwehr: Dass sie Menschenleben rettet, Brände löscht und bei Hochwasser Keller leer pumpt. Die Arbeit der Helfer wirklich zu schätzen wissen aber vor allem jene, die schon einmal in Not waren und denen die Feuerwehr geholfen hat. Wir hörten uns bei Feuerwehren im Landkreis um, wie die Menschen Danke sagen.

Helmuth Werner ist stellvertretender Kommandant der Wörishofer Feuerwehr. Er sagt, die Wehr bekomme regelmäßig positive Rückmeldung. „Wir leben in einer Region, in der die Menschen noch Anstand haben.“ So kommt es durchaus vor, dass an Einsatzstellen plötzlich Getränke bereitstehen, die irgendein guter Geist organisiert hat. Ohnehin hat Werner noch nie massive Angriffe auf Feuerwehrkameraden erlebt, wie sie Helfer von Rettungsorganisationen bundesweit immer wieder erleben müssen. Manche schreiben einen Dankesbrief oder eine Karte. Viele schauen aber auch einfach persönlich bei ihrer Feuerwehr vorbei und sagen Danke. „Es gibt auch mal eine Brotzeit oder eine Geldspende“, sagt Werner. „Einmal gab es sogar ein gebratenes Spanferkel.“

Das Opfer eines schweren Unfalls bedanke sich nach zwei Jahren bei den Helfern

An einen Fall erinnert er sich besonders gut. Bei einer Fronleichnamsprozession war einer der Teilnehmer umgekippt. Feuerwehrkameraden waren sofort zur Stelle. Es dauerte Monate, bis der Mann nach einer Reha wieder gesund war. Dann ist er persönlich vorbeigekommen und hat sich tausendmal bedankt. „Da weiß man dann, dass man es richtig gemacht hat“, sagt Werner. Einmal ist nach einem schweren Verkehrsunfall das Opfer nach zwei Jahren gekommen, um der Feuerwehr zu danken. So lange hatte es gedauert, bis er wiederhergestellt war.

Auch die Türkheimer Feuerwehr mit ihren gut 70 Aktiven erlebt nach Einsätzen dankbare Mitbürger. „In der Regel gibt es mündliche Rückmeldungen“, erzählt Kommandant Ulrich Schwelle. Viele tun das inzwischen in sozialen Netzwerken. Manchmal dürfen sich die Kameraden auch über eine Brotzeit oder Geld für die Vereinskasse freuen. In den 25 Jahren, in denen er jetzt bei der Feuerwehr ist, hat der 40-Jährige auch mal einen besonders amüsanten Fall erlebt. Die Feuerwehr war im zeitigen Frühjahr, als es noch bitterkalt war, nachts alarmiert worden. Ein junger Mann war von einer Party nicht nach Hause gekommen. Also wurde nach ihm fieberhaft gesucht. Die Gefahr, dass er während der Nacht im Freien erfriert, war real.

Die Feuerwehr hat ihn schlafend gefunden. Er hatte zu tief ins Glas geschaut. Tage später kam er bei der Wache vorbei und hat sich entschuldigt. „Es war ihm sichtlich peinlich, dass er den nächtlichen Einsatz verschuldet hatte“, erzählt Schwelle.

Auch einige Tierhalter haben die Unterallgäuer Feuerwehrleute schon glücklich gemacht

Ein anderes Mal war die Feuerwehr zu einem Tierdrama gerufen worden. Eine Katze hatte ihren Kopf in ein Loch einer Waschmaschine gesteckt und steckte fest. Die Halterin war nach geglückter Befreiung des Stubentigers überglücklich.

Auch Peter Schmid, Kommandant in Tussenhausen, erzählt von vielen dankbaren Menschen, denen die Feuerwehr schon helfen konnte. Neben Brotzeit mit Bier gebe es auch mal einen Zwanziger oder Fünfziger für die Kasse. Einmal hatte sich ein Hund an einem Kanaldeckel eingeklemmt und musste befreit werden. Die Halterin hat daraufhin eine Dankeskarte mit dem Foto des Hundes gebastelt. Darüber haben sich die Feuerwehrleute sehr gefreut.

Danke sagen ist noch verbreitet. Aber leider gibt es auch die Unart, Anweisungen der Feuerwehr nicht oder nur unwillig Folge zu leisten, so Schmid. Wenn eine Straße abgesperrt werden muss, „wird man noch blöd angeredet“. Die Feuerwehr mache das nicht zum Spaß, betont er.

Wer mal persönlich Danke sagen möchte, der hat in Tussenhausen zusammen mit der Feuerwehr Mattsies am Sonntag, 22. September, Gelegenheit dazu. Die beiden Feuerwehren zeigen nicht nur ihren Fuhrpark und Kinder dürfen Feuerwehrmann spielen. Ab 10 Uhr gibt es auch frische Weißwürste. Schließlich gehört auch das Feiern dazu beim Schwäbischen Feuerwehrtag, an dem sich Hunderte von Wehren beteiligen.

