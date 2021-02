vor 17 Min.

Ein Elektro-Transporter für die Berufsschule in Mindelheim

Plus Die Mechatroniker der Berufsschule in Mindelheim lernen jetzt am Mercedes eVito mit neuester Technik. Geladen werden soll der Wagen im geplanten Solarcarport.

Für die Ausbildung von Schwabens Nutzfahrzeugmechatronikern ist an der Berufsschule in Mindelheim ein Mercedes eVito angeschafft worden. Um das Ausbildungsziel zu erreichen, kann nun der Umgang mit gefährlicher Hochspannung an dem Neunsitzer mit einer Reichweite von rund 150 Kilometern erlernt werden.

Hier spielen neben der Komponentenlehre auch das Spannungsfreischalten vor Reparaturen und verschiedene Messungen eine Rolle.

Die Berufsschule in Mindelheim ist inzwischen "Klimaschule"

Geladen werden soll das rein elektrisch angetriebene Fahrzeug der neuesten Generation in dem geplanten Solarcarport an der Berufsschule. Dieser soll dann die gewonnene Sonnenenergie an drei Ladeplätzen für Elektro-Fahrzeuge und einer Ladestation für E-Bikes bereitstellen.

Der Carport wird als Projektarbeit in der Technikerschule geplant und gebaut. Beide Projekte passen zur Berufsschule in Mindelheim, die inzwischen Klimaschule ist. (mz)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen