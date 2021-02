vor 7 Min.

Ein Ende der Corona-Pandemie steht ganz oft auf den Wunsch-Sternen

Ein am Boden mit Schnüren aufgespannter Stern konnte mit Naturmaterialien verziert werden.

Familiengottesdienstteam der Pfarreiengemeinschaft Ettringen zieht positive Bilanz des Weihnachtsweges. Das Gemeinschaftsgefühl wurde enorm gestärkt

Dass man in der Pandemie neue Wege finden muss, war dem Familiengottesdienstteam der Pfarreiengemeinschaft Ettringen-Markt Wald-Siebnach-Immelstetten bereits im Sommer klar. Schon im September lud Pater Binu die Teilnehmerinnen aus den verschiedenen Ortschaften der Pfarreiengemeinschaft zu einer Planungsbesprechung ein.

Die normalerweise stattfindenden Familiengottesdienste mit schönen Liedern, kindgerechten Texten und einer vorbereitenden Gruppenstunde konnten seit Beginn der Pandemie nicht mehr wie gewohnt durchgeführt werden. Jetzt auch noch den Adventsgottesdienst einfach ausfallen zu lassen, war für alle Beteiligten nicht vorstellbar.

Stattdessen entstand die Idee einer gemeinsamen Waldwanderung mit besinnlichen Texten und adventlichen Liedern. Doch je näher die Adventszeit kam, um so mehr stiegen die Infektionszahlen und umso mehr Vorsichtsmaßnahmen und Kontaktbeschränkungen wurden wieder nötig. Schließlich stand man im November vor der Frage, ob man das geplante Vorbereitungstreffen überhaupt durchführen sollte.

Genau zu diesem Zeitpunkt kam die Einladung zu einem Videoseminar des Bistums gerade recht. Engagierte aus verschiedenen Pfarreien tauschten dort Ideen und Möglichkeiten zur Gestaltung dieser besonderen Adventszeit aus und es entstand wieder Hoffnung: „Gebt nicht auf! Sucht neue Wege! Wir können Möglichkeiten finden, die Advents- und Weihnachtszeit schön zu gestalten und damit den Familien Unterstützung geben, ohne dass jemand ein Infektionsrisiko eingehen muss“, war sich das Organisationsteam einig.

Mit dieser Erfahrung begannen die Ideen zu sprudeln: Alle Beteiligten tauschten sich über ihre Einfälle aus, diskutierten und sammelten. Schließlich stand fest: An Stelle der gemeinsamen Waldwanderung könnte im Wald ein Weihnachtsweg mit verschiedenen Stationen angelegt werden, den die Familien selbständig gehen können. Das Waldstück hinter der Kirche in Kirch-Siebnach bot einen guten Ort dafür.

Je weiter die Umsetzung vorankam, umso mehr wuchs die Vorfreude darauf. Am 6. Dezember war es so weit: Nach der Segnung durch Pater Michael konnte der Weihnachtsweg „Folg dem Stern“ nun einen Monat lang bis zum 6. Januar von allen Interessierten besucht werden. Besonders die Station Wunschbaum ließ erkennen, wie viele Menschen mitmachten. Hier konnten auf kleinen Holzsternen persönliche Wünsche aufgeschrieben und an eine Gruppe von Fichten gehängt werden. Sehr häufig waren der Wunsch nach Gesundheit und das Ende der Corona-Pandemie zu sehen.

In einer Online–Nachbesprechung zeigten sich alle Beteiligten des Teams sehr zufrieden und begeistert. Die gute Zusammenarbeit hatte das Gemeinschaftsgefühl sehr gestärkt und Lust gemacht auf neue Projekte. Insgesamt wurden 436 Verlosungszettel ausgezählt. Etwa die Hälfte davon aus den Dörfern der Pfarreiengemeinschaft. Die andere Hälfte stammt aus der weiteren Umgebung.

Aufgrund der großen Teilnehmerzahl wurde beschlossen, mehr als die ursprünglich geplanten drei Gewinne zu verlosen. (mz)

