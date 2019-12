vor 43 Min.

Ein Engelchen verschenkt Glück an Senioren

Weit über 100 Sterne als Kerzenhalter hat Nathalie Ast gebastelt und sie jetzt an Senioren in Türkheimer Pflegeheimes verschenkt.

Die zwölfjährige Nathalie Ast besucht Türkheimer Pflegeeinrichtungen und sorgt dabei für viel Freude und auch manche Träne der Rührung und Erinnerung.

Von Alf Geiger

Fast ein wenig verloren wirkt sie, die zwölfjährige Nathalie, als sie verkleidet als kleiner Engel in ihrem weißen Kleidchen und den Flügeln auf dem Rücken in den gefliesten Speisesaal im Kreis-Seniorenheim St. Martin in Türkheim tritt. Gut drei Dutzend Seniorinnen und Senioren treffen sich hier zwei Mal in der Woche zum „Hoigata“, lassen sich Kaffee und Kuchen schmecken und genießen die willkommene Abwechslung.

Eine alte Frau erkennt in Nathalie das Christkind

Heute ist es aber etwas anders als sonst, denn vor ihnen steht ein kleiner Engel, den einige der Seniorinnen erst mal etwas skeptisch mustern. Die erste Reaktion ist dann aber positiv: „Oooh, das Christkind“, sagt dann eine alte Frau, die leicht nach vornüber gesunken in ihrem Rollstuhl sitzt, bis ihr Blick auf Natalie fällt. Plötzlich strahlen die Gesichtszüge der Frau, sie lächelt glücklich: „Ja, das Christkind...“, sagt sie dann wieder und versinkt wieder in ihren Stuhl.

Natalie ist natürlich „Mega-aufgeregt“, wie sie selber mit ihrem dünnen Stimmchen sagt. Ganz schüchtern und zart tritt sie daher vor ihr Publikum und beginnt, ein Gedicht aufzusagen. Dieses Gedicht hat sie sich selber ausgedacht und mit Schönschrift auf einen großen Zettel geschrieben:

Vor kurzer Zeit, noch oben im Himmelszelt sah ich hinunter auf die ganze Welt

Da bat mich der Weihnachtsmann sooo viele Geschenke zu machen, wie ich kann

Als Engel bastelte ich voller Glück und Freude für all euch nette Leute Doch bevor es die Bescherung gibt noch ein kurzes Flötenlied

Nun wünsche ich euch zur Weihnachtszeit Gesundheit und Zufriedenheit

Die Siebtklässlerin nimmt all ihren Mut zusammen, um vor den Senioren in Türkheim zu sprechen

Als sie ins Mikrofon spricht, spitzen einige der Senioren dann die Ohren. Heimleiter Stefan Drexel hat zwar zuvor das Engelchen kurz begrüßt und den Senioren erklärt, was da jetzt passiert. Dennoch musste die Siebtklässlerin schon all ihren Mut zusammen nehmen: Ganz alleine ist Nathalie Ast auf die Idee gekommen, kurz vor Weihnachten in das Kreis-Seniorenheim und anschließend auch noch ins „Pflegedomizil“ zu gehen: „Ich will den alten Leuten eine Freude machen“, sagt sie und man ist gleich ganz hin und weg von ihrer bezaubernden Art. Seit Wochen bastelt sie, schneidet Sterne aus, klebt Kerzen darauf und hat aus Papier kleine Schneeflocken ausgeschnitten, die man sich dann ins Fenster hängen kann.

Nachdem sie ihr selbst verfasstes Gedicht vorgetragen hat, greift sie auch noch zur Flöte – und spätestens jetzt erreicht sie die anwesenden Senioren. Einige blicken ganz plötzlich auf, als sie die Klänge von „Alle Jahre wieder ...“ hören.

Fast etwas erschrocken wirken die Blicke in diesem Moment, doch als die Senioren das bildhübsche Mädchen mit seinem weißen Kleidchen, den Flügeln aus echten Federn und dem flauschigen „Heiligenschein“ so vor sich stehen sehen, so unschuldig und einfach nur goldig, dass es einem das Herz erwärmt, da kullert bei einigen auch ein Tränchen der Rührung über die Wange.

Später dann im Pflegedomizil Dübbel ist der Empfang genauso herzlich, Kerzenschein erfüllt den Raum, auf den Tischen stehen Plätzchen und die Seniorinnen hier sind schon ganz aufgeregt, weil sie sich so sehr auf den Besuch von „Engelchen“ Natalie gefreut haben.

Ein Buch inspirierte das Mädchen in Türkheim zu ihrer Aktion

Auch hier ist die Reaktion ähnlich: überraschte Blicke, gefolgt von wachsender Rührung und den vielen Erinnerungen an die Vergangenheit. „Eine Frau hat sogar richtig geweint“, erzählt Nathalie danach, doch ihre Mama Sandra Ast erklärt ihr, dass das bestimmt nur Freudentränen oder Tränen der Rührung waren.

Irgendwann hat sie in einem Buch von einem Mädchen gelesen, das vor Weihnachten zu Senioren ging und selbst gebastelte Geschenke mitbrachte. Da entschloss sie sich, das auch zu machen. Und als dann alles vorbei ist und Natalie aus ihrem Engelskostüm geschlüpft ist, strahlt die Siebtklässlerin ganz glücklich und ist selbst auch etwas gerührt. „Das war schön“, sagt sie.

Ja, Natalie, das war schön. Vor allem für die vielen Seniorinnen und Seniorinnen, die einen schönen Moment des Glücks und der Erinnerung von einem kleinen Engel geschenkt bekommen haben ...

