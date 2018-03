04:04 Uhr

Ein Entertainer mit ganz viel Charisma

Mit seiner wandelbaren Stimme und seiner sympathischen Art schlägt Soulsänger Myles Sanko samt Band die Gäste im Stadttheater schnell in seinen Bann. Ein gelungener Auftakt des Jazztage.

Zur Jazz isch-Eröffnung präsentiert Myles Sanko in Mindelheim eine Soulstimme vom Feinsten plus genialer Band

Von Manuela Frieß

Wenn das Stück Kraken von Chris Hazell im Stadttheater ertönt, dann heißt es in Mindelheim wieder: „Jazz isch!“ Auch Bürgermeister Stephan Winter dankte Organisator Peter Schmid über diese tolle Institution der Jazztage, die in diesem Jahr bereits zum 25. Mal über die Bühne gehen. Und auf eben dieser stand zur Eröffnung der britische Soulsänger Myles Sanko mitsamt seinen sechs Bandmitgliedern.

Kraft und Überzeugung

Während das erste Lied Freedom mit seinem Hammondorgel-Sound noch an die 70er Jahre erinnert, geht es beim nächsten Song weiter mit einer Art rauchiger Nachtclub-Atmosphäre. Just being me heißt der Titelsong des aktuellen Albums, den der Brite mit viel Kraft und Überzeugung auf die Bühne bringt.

Dass Myles Sanko nicht nur gut singt, sondern mit seinem Charme und Charisma auch das Publikum schnell in der Hand hat, zeigt sich schon beim nächsten Lied. Bei Save my Soul bringt er sein Publikum bereits dazu, ordentlich mitzusingen und wenig später stehen die Gäste schon, um mit ihm zu singen, zu klatschen und zu tanzen. So schüchtern wie er zu Beginn meinte, war das Publikum eben doch nicht. Aber wer könnte bei einer solch mitreißenden Art und solch wunderschönen Liedern auch sitzen bleiben?

Auch Balladen liegen ihm

Doch nicht nur die schnellen, treibenden Rhythmen liegen dem Briten, auch die langsamen Balladen wie Sunshine oder Forget Me Not bringen das Publikum zum Schmelzen und beste Stimmung in das fast ausverkaufte Haus.

Natürlich hat am wunderbaren Sound auch die hochkarätig besetzte Band einen großen Anteil. Hervorzuheben ist da auf jeden Fall sein Saxophonspieler und Flötist, der immer wieder gekonnt Improvisationen auf der Querflöte in die Stücke einfließen lässt. Auch den anderen Musikern gibt der Sänger bei seinem Auftritt genügend Raum, um vor allem die jazzigen und bluesigen Songs immer mal wieder mit kleinen Soli aufzupeppen. Zusätzlich baut Sanko für mehr Spannung die eine oder andere Pause in seine Stücke ein. Und plaudert auf charmante Art von Soul und Liebe.

Samtweiche und kräftige Stimme

Träumen von einer besseren Welt, das Vermissen einer geliebten Person oder nicht allein gelassen werden: die Themen seiner Lieder sind typisch Soul. Seine mitreißende Art und seine samtweiche aber kräftige Stimme hingegen unvergesslich. Schließlich kommt es auch nicht alle Tage vor, dass das Publikum so lange und ausdauernd im Stadttheater steht und mitsingt. Und nach dem Konzert sehr viele davon sehr gerne mit dem sympathischen Musiker noch ins Gespräch kommen. Ein echtes Jubiläumsschmankerl zum Auftakt der Reihe!

