17:00 Uhr

Ein Freigeist gibt den Taktstock ab

Ohne Dirigent Franz Huber gäbe es wohl keine „Humpa Bumpa Revolution“. Warum er in die Reihen der Musiker zurückkehrt und was seinen Nachfolger erwartet.

Von Sandra Baumberger

Am Sonntag ist es soweit. Aber nein, „Wehmut ist nicht dabei“, sagt Franz Huber, schiebt dann aber doch ein „noch nicht“ hinterher. Nach 15 Jahren hört er als Dirigent der Oberneufnacher Musikanten alias Humpa Bumpa Revolution auf und kehrt mit seiner Tuba in die Reihen der Musiker zurück.

Die hat er schon vor rund einem Jahr auf diesen Schritt vorbereitet. „Ich verstehe es als wichtige Führungsaufgabe, das Ruder rechtzeitig in jüngere Hände zu geben“, sagt er. „Meine Musiker sind das größte Geschenk, das man als Dirigent haben kann, und das muss man auch pflegen und fit machen für die nächsten Jahrzehnte.“ Er will, dass sich die Kapelle weiterentwickelt, und ist überzeugt: „An die Spitze einer coolen Blaskapelle gehört auch ein junger Mensch, der Schwung und Power an das Publikum weitergeben kann.“

Stefan Klaus soll die "Humpa Bumpa Revolution" aus Oberneufnach weiter nach vorn bringen

Deshalb wollte er den Taktstock eigentlich bereits im September zu seinem 50. Geburtstag übergeben. „Aber das haben wir nicht geduldet“, sagt Stefan Klaus und lacht. Er ist der Vorsitzende der Kapelle, die man genauso gut als Band bezeichnen könnte – und ab dem neuen Jahr auch ihr musikalischer Leiter. „Er ist genau mein Wunschkandidat für die Nachfolge gewesen“, sagt Franz Huber. „Ich glaube, er wird uns noch einiges beibringen, was uns nach vorne bringt.“ Denn – und das können bestimmt viele bestätigen, die ihn schon einmal live erlebt haben – Stefan Klaus sei ein fantastischer Musiker und Frontmann.

Was seine Musikerkollegen freilich, und ebenfalls zu Recht, auch über Franz Huber sagen, den Vater der Humpa Bumpa Revolution. Der Name entstand bei einem Besuch in Schweden, wo die örtliche Zeitung von der „umpa bumpa musik“ der Oberneufnacher Musikanten schrieb. Das Programm dazu, eine Mischung aus fetziger Blasmusik, Gesang und augenzwinkerndem Entertainment, ist einem Besuch von Gerhard Füßl von Mnozil Brass in der Markt Walder Klangwerkstatt zu verdanken. Die völlige neue Art der Blasmusik, die die Oberneufnacher da zu hören bekamen, „die hat uns nicht mehr losgelassen“, erzählt Franz Huber. Und weil der laut Stefan Klaus ein echter Sturkopf ist, hat er letztlich auch die Kritiker überzeugt. „Die haben geschimpft bis zum ersten Auftritt. Da waren 300 Leute da – und damit war’s gut“, erzählt Stefan Klaus.

Die Besucher standen zur Musik der Oberneufnacher auf den Tischen

Tatsächlich gibt der Erfolg den Musikern recht: Um die 45 Auftritte haben sie im Jahr, darunter Highlights wie die Abende mit 4er-Blech und Losamol oder als Schlusskapelle beim Jubiläum der ältesten Blaskapelle Tirols in Innsbruck. Unvergessen ist Franz Huber auch das Fest zum 150-jährigen Bestehen des Burschenvereins in Walpertskirchen im Landkreis Erding in diesem Jahr. Die Musiker standen schon morgens um 9 Uhr auf der Festzelt-Bühne – und die Besucher wenig später erst auf den Tischen und noch ein bisschen später wieder in Reih und Glied beim Kirchenzug.

Aber auch der Auftritt, bei dem der Funke so gar nicht übersprang, ist Franz Huber in Erinnerung geblieben. „Es ist nicht einfach, bei jedem Fest vornedran zu stehen und den Schlüssel zu finden zum Publikum“, sagt er. Insofern sei er auch ein Stück weit froh, diesen Erwartungsdruck los zu sein – auch wenn er unendlich dankbar und erfüllt sei von den vielen wunderbaren Augenblicken, die er als Frontmann erleben durfte.

Er hatte sich vorgenommen, es mit seinen Musikern ins Radio und Fernsehen zu schaffen, was in diesem Jahr beides geklappt hat. Nur mit der eigenen CD ist es noch nichts geworden, aber auch hier liegt die Betonung auf „noch nicht“. Im kommenden Jahr steht jetzt allerdings erst einmal das historische Marktfest in Markt Wald an – und damit wieder eine Oper, die den Musikern einiges abverlangen wird.

Die "Humpa Bumpa Revolution" will nicht vergleichbar sein

Bange ist Stefan Klaus vor der neuen Aufgabe trotzdem nicht. Der Anspruch bleibe auch weiterhin, nur Sachen zu machen, die andere nicht machen. Dann sei man nämlich nicht vergleichbar, erklärt Franz Huber mit einem spitzbübischen Grinsen. Der Rückenaufdruck seines Hemdes weist ihn als „boarischer Freigeist“ aus. „Scheiß da nix, dann feid da nix“, steht da. „Das ist sein Lebensmotto“, feixt Stefan Klaus – auf dessen Rücken das Motto im übrigen genauso gut stehen könnte.

Wer Franz Huber ein letztes Mal als Dirigent in Aktion erleben will, hat dazu am Sonntag, 16. Dezember, beim Weihnachtskonzert der Oberneufnacher Musikanten im Käppele in Oberneufnach Gelegenheit. Es beginnt um 16.45 Uhr.

Themen Folgen