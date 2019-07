vor 17 Min.

Ein Grillfest mit Nachbarn und wir laden Sie ein!

Gewinnen Sie für sich und Ihre Nachbarn ein zünftiges Grillfest. Schreiben Sie uns, warum wir gerade bei Ihnen feiern sollten.

Von Johann Stoll

Über den zweiten Traumsommer in Folge mag man klagen – der Hitze und Trockenheit wegen. Er hat aber zweifellos auch seine schönen Seiten. Vor einem Jahr haben wir aus einer Laune heraus gesagt: Wie wäre es, wenn wir unsere Leser mit einem Grillfest überraschen würden? Wir haben es ausprobiert und wurden schier überrannt. Sage und schreibe 66 Bewerbungen waren bei uns eingegangen, darunter waren auch welche in Reimform und sogar ein Video von Kindern aus der Türkheimer Krautgartenstraße hat uns erreicht.

Was gibt es Schöneres als gemeinsam zu feiern

Aus einem geplanten Grillfest hatten wir kurzerhand drei gemacht. Und weil die Stimmung und die Begegnungen so schön waren, wollen wir die Aktion heuer wiederholen. Schließlich gibt es nichts Schöneres, als in gemütlicher Runde mit den Nachbarn und Freunden zu grillen, sich dabei in lockerer Runde abseits der Alltagssorgen auch mal besser kennen zu lernen und auf ein gutes Mit- und Nebeneinander kräftig anzustoßen. Und das auch noch kostenlos!

Und so geht das Mitmachen: Melden Sie sich bei der Mindelheimer Zeitung, erklären Sie uns ganz kurz, warum wir ausgerechnet in Ihrer Straße, Ihrem Wohngebiet oder Ihrem Freundeskreis ein MZ-Grillfest mit allem Drum und Dran ausrichten sollen. Sie sagen uns wann und wo – und wir kümmern uns um Grillfleisch, Würstel und Backwaren. Die passenden Getränke aus der Storchenbrauerei Pfaffenhausen bringen wir selbstverständlich auch mit. Die Gewinner brauchen nur noch Ihren Grill rausholen, die Glut anheizen und Teller, Besteck und Gläser auf die Tische stellen. Wir kümmern uns um drei Straßenfeste.

Für die gute Laune beim MZ-Grillfest müssen Sie und Ihre Nachbarn und Freunde dann selber sorgen - für alles andere sorgen wir. Und wie klappt das? Ganz einfach: Sie schicken uns einfach eine E-Mail unter dem Stichwort „MZ-Grillfest“ an

aktion@mindelheimer-zeitung.de

ein Fax an 08261/9913-27

oder eine Postkarte an Mindelheimer Zeitung, Lokalredaktion: Dreerstraße 6 in 87719 Mindelheim.

Wichtig: Erklären Sie uns in ein paar kurzen Sätzen, warum wir gerade zu Ihnen, in Ihr Neubaugebiet, in Ihre Nachbarschaft kommen und Sie und Ihre Freunde einladen sollen. Bitte unbedingt auch einen Wunschtermin und die ungefähre Anzahl der teilnehmenden (und hoffentlich hungrigen und durstigen) Personen angeben. Einsendeschluss ist Sonntag, 28. Juli. Die Auslosung erfolgt tags darauf. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Also, nicht lange fackeln: Sagen Sie uns, warum wir gerade zu Ihnen kommen sollen und dann kann die Party steigen.

E-Mail an aktion@mindelheimer-zeitung.de, Fax: 08261/9913-27, Postkarte: Mindelheimer Zeitung, Dreerstraße 6, 87719 Mindelheim.

87 Bilder Spaß beim Grillfest der MZ in Westernach Bild: Leonie Küthmann

Themen Folgen