vor 33 Min.

Ein Hauch von DEL in der Eishalle Bad Wörishofen

Was die Augsburger Panther und die Düsseldorfer EG mit Bad Wörishofen zu tun haben - und welche Regeln in Corona-Zeiten für Schlittschuhfans zum Saisonstart in Bad Wörishofen gelten.

Die Schlittschuh-Fans kommen in Bad Wörishofen ab Montag wieder auf ihre Kosten. Am 5. Oktober beginnt die Eislaufsaison in der Eishalle von Bad Wörishofen. Zwischenzeitlich hat sich dort Einiges getan. „Aufgrund des guten Kontaktes des städtischen Eismeisters Reinhard Montalto zur Düsseldorfer EG konnte die Stadtverwaltung im Sommer die Bande aus dem ISS Dome Düsseldorf erwerben“, teilt Bad Wörishofens Ordnungsamtsleiter Jan Madsack mit. Doch damit nicht genug, es geht noch weiter mit DEL-Technik.

Denn ebenfalls neu in der Halle ist eine Eisaufbereitungsmaschine. Diese war bislang bei den Augsburger Panthern im Einsatz und verrichtet nun in Bad Wörishofen ihren Dienst. Die neue Maschine „fährt elektrisch und ist somit deutlich klimaschonender als das bisherige Modell, welches mit Benzin und Gas betrieben wurde“, erläutert Madsack. Ob und welche Kosten angefallen sind, teilte die Stadt zunächst nicht mit.

„Ich freue mich sehr, dass wir den Bürgerinnen und Bürgern von Bad Wörishofen sowie den ortsansässigen Eissportvereinen nun die Möglichkeit bieten können, ihrem Hobby in einem modernen und zeitgemäß ausgestatteten Eisstadion nachgehen zu können“, so Bürgermeister Stefan Welzel (CSU).

Die neue Eismaschine in der Eishalle Bad Wörishofen war zuvor bei den Augsburger Panthern im Einsatz. Bürgermeister Stefan Welzel (am Steuer) mit (von links) Ordnungsamtsleiter Jan Madsack, EVW-Jugendleiter Philipp Appel Egbert Gai, dem Vorsitzenden des Eiskunstlaufvereins Bad Wörishofen. Bild: Stadt Bad Wörishofen

Allerdings gelten auch fürs Eisvergnügen in Corona-Zeiten neue Regeln. „Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie muss der öffentliche Betrieb leider etwas eingeschränkt werden“, erläutert Madsack. Für die Eislaufsaison 2020/2021 gelten folgende Öffnungszeiten. Öffentlicher Lauf am Dienstag, Donnerstag, Samstag, jeweils von 14 bis 16 Uhr, am Mittwoch von 20 bis 22 Uhr, am Sonntag von 9 bis 11 und von 14 bis 16 Uhr. Disco-Lauf ist immer freitags von 17 bis 19 Uhr. In den Schulferien könne man auch abweichende Öffnungszeiten anbieten, falls notwendig.

So sieht es mit Maskenpflicht und Betretungsverboten für die Eishalle Bad Wörishofen aus

In der Eishalle besteht Maskenpflicht bis zum Betreten der Eisfläche. Auf dem Eis kann es dann ohne Maske weitergehen. Wer Schlittschuhlaufen will, muss Kontaktdaten hinterlassen. Dafür gibt es auf der Internetseite des Rathauses ein eigenes Formular (rathaus.bad-woerishofen.de). Im gesamten Hallenbereich gilt ein Mindestabstandsgebot von 1,5 Metern. Wer innerhalb von 14 Tagen vor dem Hallenbesuch Kontakt mit Corona-Patienten oder Menschen hatte, die an „unspezifischen Allgemeinsymptomen und respiratorischen Symptomen jeder Schwere wie Atemnot, Husten oder Schnupfen“ leiden, darf nicht in die Halle.

Für den Trainings- und Wettkampfbetrieb der Eissportvereine gelten spezielle Regeln, welche bei den Vereinen erfragt werden können. (m.he, mz)

Lesen Sie auch:

Themen folgen