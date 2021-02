vor 49 Min.

Ein Imagefilm vom Profi fürs Mindelheimer Maristenkolleg

Klaus Kneist hat 2012 am Mindelheimer Maristenkolleg Abitur gemacht und hat nun seine eigene Filmproduktionsfirma.

Plus Ein ehemaliger Schüler des Mindelheimer Gymnasiums macht Karriere als Kameramann. Wie er seiner früheren Schule nun eine besondere Freude macht.

Es ist kein Geheimnis, dass aus dem Maristenkolleg schon wahre Talente hervorgegangen sind, die bei internationalen Firmen so gefragt sind, dass es schwierig ist, sie überhaupt noch in ihrer Heimatstadt Mindelheim anzutreffen. Eines dieser Talente, die aus dem Gymnasium des Maristenkollegs hervorgingen, ist Klaus Kneist.

Kneist hat 2012 das Abitur am Maristenkolleg abgelegt. Später gründete er seine eigene Filmproduktionsfirma und wurde Director und Chefkameramann. Parallel studierte er an der Hochschule für Medien in Stuttgart.

Klaus Kneist geht bei seinen Filmen sehr professionell vor

Mittlerweile dreht und inszeniert Kneist fast ausschließlich für internationale Firmen wie Mercedes Benz, L’Oréal Elvital oder Jack Wolfskin weltweit Werbeclips auf höchstem Niveau. Daneben vervollständigen immer wieder Filme, die auch sein soziales Engagement unterstreichen, sein Portfolio.

Wer Klaus Kneist auf seinem Instagram Account (@klauskneist) oder seiner Website (www.klauskneist.com) besucht, bekommt einen kleinen Eindruck, mit welcher Professionalität und welchem technischen Equipment Szenen gedreht werden. Zu sehen ist, wie schwierig es manchmal ist, bestimmte Emotionen und Momente mit der Kamera einzufangen und dass Kneist keine Mühen scheut, um das Entscheidende aus einer Szene herauszuholen.

Schulleiter Gottfried Wesseli vom Maristenkolleg ist schon fast süchtig nach neuen Clips

Sein Blick für den perfekten Ausschnitt und sein Verständnis, Emotionen bei den Zuschauern zu erwecken, machen schon fast süchtig, sodass man immer wieder auf neue Clips gespannt ist, sagt Schulleiter Gottfried Wesseli.

Umso mehr freut es die Verantwortlichen des Maristenkollegs, dass Klaus Kneist den neuen Imagefilm für das Gymnasium produziert. „Klaus für einen kurzen Imagefilm zu gewinnen war extrem schwierig, zumal man dabei immer mit internationalen Firmen konkurriert“, sagt Schulleiter Gottfried Wesseli. Immer wieder hat er bei Kneist angefragt, denn „wer einmal Arbeiten von Klaus gesehen hat und weiß, mit welcher Professionalität er arbeitet, möchte unbedingt einen Imageclip mit ihm produzieren.“

Der neue Imagefilm für das Gymnasium des Maristenkolleg ist schon bald auf der Homepage www.maristenkolleg.de zu sehen. (mz)

