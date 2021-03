17:00 Uhr

Ein Jahr Corona: Es hat sich ausgeschüttelt

Plus Drei Unterallgäuer Bürgermeister und ein Pressefotograf über ein Jahr ohne geschüttelte Hände, Merkels Handschlag und Momente, die Geschichte schrieben.

Von Dominik Schätzle

Das Händeschütteln ist ein jahrhundertealtes Ritual. Es stellt Nähe zwischen zwei Menschen her. Im Mittelalter signalisierte es dem Gegenüber: Ich habe keine Waffen und komme in friedlicher Absicht. Bis heute vermittelt ein Händedruck Vertrauen – oder kann Ausdruck eines abgeschlossenen Deals sein. Der damalige Bundesinnenminister Thomas de Maizière stellte 2017 in einem Gastbeitrag in der Bild am Sonntag sogar zur Diskussion, das Händeschütteln zum Bestandteil einer „deutschen Leitkultur“ zu machen. Wie steht es um den Handschlag nach einem Jahr Corona? Wie behelfen sich die Unterallgäuer Bürgermeister, die normalerweise viele Hände schütteln? Was fotografiert ein Pressefotograf, wenn Politiker sich nicht mehr nahekommen? Und wie fühlt sich ein Händedruck von Bundeskanzlerin Angela Merkel eigentlich an?

Normalerweise schütteln wir ständig Hände. Zur Begrüßung, zur Verabschiedung, zur Beglückwünschung. Allen voran Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die quasi berufliche Händeschüttler sind. Türkheims Bürgermeister Christian Kähler schätzt, dass er an gewöhnlichen Tagen 15 bis 20 Mal Menschen im Rathaus die Hand gibt. Auf Veranstaltungen seien es gar so viele, dass er sie gar nicht zählen könne.

"Händeschütteln ist ein Zeichen des Respekts und der Wertschätzung"

Zu Beginn der Corona-Krise war die Umstellung für alle erst einmal groß. Regelmäßig kam es zu bizarren Momenten von hingestreckten Händen, die schnell wieder zurückzuckten: Ach nee, doch nicht. Auch Kähler kennt das: „Der Reflex war immer noch da. Einer merkt dann aber: Hoppla, da ist doch irgendwas falsch.“ Er habe die Menschen in der Folge mit der Faust oder dem Ellenbogen begrüßt – dann aber auch das reduziert. Heute begnüge er sich meist mit einem Winken in den Raum hinein und einem „Hallo“ an alle.

Auch der Bürgermeisterin von Unteregg, Marlene Preißinger, ist das Hand geben sehr wichtig. „Händeschütteln ist für mich ein Zeichen des Respekts und der Wertschätzung“, sagt sie. Für sie war es auch schwer die Geste der Gewohnheit abzulegen. Die Alternativen gefallen ihr nicht: „Am blödesten finde ich die Begrüßung mit Ellenbogen oder Fuß, das gewöhne ich mir nicht an“, sagt sie. Sie hat den Handschlag durch ein freundliches Nicken und Lächeln ersetzt. Dazu sei es ihr wichtig „Grüß Gott“ zu sagen und ihr Gegenüber mit Namen anzusprechen.

Nach Corona erst wieder daran gewöhnen, Nähe zuzulassen

Die Bürgermeisterin ist sich, genau wie Bürgermeister Kähler, sicher, dass der Handschlag nach Corona wieder ein Comeback feiert. Kähler glaubt, dass es ein wenig dauern könnte bis man sich wieder umgewöhnt hat. „Ich würde gerne wieder die Hand schütteln“, sagt er. Man müsse aber auch sein Gegenüber respektieren.

Der Bürgermeister von Markt Wald, Peter Wachler, glaubt, dass der Handschlag vorerst aus der Mode komme. Man müsse sich erst wieder daran gewöhnen, Nähe zuzulassen. Normalerweise ist auch er ein Freund der Begrüßungsform: „Ein Händeschüttler ist eigentlich auch die Möglichkeit, einen anderen Menschen anzufassen.“ Daraus könne schon ein erster Rückschluss auf die Art der Person gezogen werden. Ist es ein weicher Händedruck, könne das etwa für Unsicherheit oder Zurückhaltung sprechen. Sei der Händedruck besonders fest, wäre das möglicherweise ein Indiz für Selbstbewusstsein.

Händedruck von Kanzlerin Angela Merkel: "Anders als erwartet"

Sein neues Begrüßungsritual: Der Namasté-Gruß, bei dem die Hände vor der Brust gefaltet werden und man sich leicht nach vorne beugt. „Das ist höflich und schaut ganz gut aus“, findet Wachler. Wenn’s noch herzlicher sein dürfe, dann forme er mit seinen Händen für sein Gegenüber auch mal ein Herz.

Ein Händedruck, den Wachler wohl nie vergessen wird, war jener von Bundeskanzlerin Angela Merkel, als man sich noch lange keine Gedanken machen musste beim Hände geben. Er traf Merkel während des Bundestagswahlkampfes im Sommer 2017 in einem Festzelt auf dem Augsburger Plärrer. „Sie hatte ganz weiche, schweißnasse Hände und eher einen schwachen Händedruck“, erinnert sich Wachler. „Ich hätte es irgendwie anders erwartet.“ Außerdem sei ihm bei dieser Gelegenheit aufgefallen, dass die Kanzlerin Fingernägel kaue. Eine kurze Online-Recherche bestätigte ihm, dass er nicht der Erste war, der das bemerkt habe.

Jemand, der die Bundeskanzlerin schon sehr oft beim Händeschütteln fotografiert hat, ist Michael Kappeler. Er arbeitete Ende der Neunzigerjahre als Fotograf der Mindelheimer Zeitung und ist inzwischen Cheffotograf und bundespolitischer Foto-Koordinator der Deutschen Presse-Agentur. Als solcher begleitet er regelmäßig Treffen von hochkarätigen Politikern im In- und Ausland. In Nicht-Corona-Zeiten ist Kappeler mit der Kamera dicht dabei, wenn sich Staats- und Regierungschefs die Hände geben. Zwei bis drei größere Termine am Tag, bei denen viele Hände geschüttelt werden, seien Alltag.

Der Handschlag als zentraler Akt im politischen Ritual

Es komme aber gar nicht so sehr auf den Handschlag an, sagt Kappeler. Der Händedruck sei zwar der zentrale Akt im politischen Ritual und somit der Anlass zum Foto. Aber: „Für uns passieren die Bilder in den Momenten vorher und nachher.“ Besonders in diesen Sekunden lasse sich herauslesen, wie die Menschen miteinander umgehen. Wie so ein Handschlag ausgeführt werde, sei außerdem genauso ein Teil des Rituals: Wer streckt die Hand zuerst hin? Ist der Händedruck fest? Wie lange schütteln die Politiker die Hände? Was sagt die Mimik der Personen aus?

Bundeskanzlerin Angela Merkel traf Russlands Präsident Wladimir Putin 2014 am Rande der Feiern zum 70. Jubiläum des D-Days. Auf dem diplomatischen Parkett gehörte damals zum guten Ton: der obligatorische Händedruck. Bild: Michael Kappeler, dpa

Kappeler war dabei, als Angela Merkel im Juni 2014 Russlands Präsident Wladimir Putin am Rande der Gedenkfeiern zum 70. Jubiläum des D-Days in Frankreich die Hand schüttelte. Es war das erste Treffen der beiden seit der Annexion der Krim durch Russland. Auch hier war weniger der Handschlag als eher die Blicke interessant, die die beiden austauschten. Es konnte viel hineininterpretiert werden. Ebenfalls im Gedächtnis geblieben ist Kappeler der Tag des Nicht-Handschlags: Ex-US-Präsident Donald Trump hatte der Kanzlerin 2017 im Weißen Haus in Washington einen Handschlag verweigert.

Intensivstationen und leere Straßen statt hochrangigen Politikern

Inzwischen ist es ganz normal geworden, dass sich Politiker nicht mehr die Hand geben. Natürlich aus anderen Gründen. Für Kappeler und andere Pressefotografen eine schwierige Situation. Der Umgang miteinander habe sich dadurch verändert, sagt er. Es herrsche immer eine räumliche Distanz, die Leute begegneten sich nicht mehr so nah. „Dadurch fehlen uns spannende Bilder.“

Der Abstand sei mit der Zeit immer größer geworden. Kompakt und nah zu fotografieren, die Mimik richtig einzufangen, sei praktisch nicht möglich. „Das Framing ändert sich. Wir sehen wieder mehr von den handelnden Personen“, sagt Kappeler. Die Gesichter, die eigentlich am wichtigsten sind, würden auf den Fotos somit aber deutlich kleiner. Die Präsenzveranstaltungen seien aber ohnehin weniger geworden. Inzwischen gebe es sogar fast nur noch digitale Formate. Was halten Kappeler und seine Kollegen nun stattdessen im Bild fest? Nicht mehr Termine, sondern Themen würden mehr fotografiert. So sei Kappeler beispielsweise auf Intensivstationen gewesen oder habe leere Straßen fotografiert, die normalerweise sehr belebt sind.

Zu Beginn der Krise, im März 2020, hat Kappeler noch einen kuriosen Moment in der Politik festgehalten: In einer Fraktionssitzung im Bundestag wollte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn der Kanzlerin die Hand geben. Die aber macht mit ihrer Gestik klar: Nein, bitte nicht!

