vor 36 Min.

Ein Karussell voller Musik

Helmut Spanner komponierte eine CD

Die erzwungene Covid-19-Pause kann kreatives Potenzial wecken. So hat sich der Bilderbuch-Illustrator Helmut Spanner wieder auf seine Liebe zur Musik besonnen. Im heimischen Studio in Nassenbeuren hat der mehrfach talentierte Künstler nun seine erste selbst komponierte und allein eingespielte CD mit dem Titel „Karussell“ produziert. Wach geworden sei in ihm die Zeit in der Schülerband „The Smoking Chickens“ am Musischen Gymnasium in Marktoberdorf und seine Münchner Studienzeit, als er neben seiner Ausbildung an der Kunstakademie in diversen Tanzkapellen sein bescheidenes Salär aufbesserte, erzählt der bald 70-Jährige. Seine Instrumente waren und sind Gitarre und Bass. Das Klavier ist sowieso dabei.

Nun dreht er also sein Karussell zu tanzbaren, instrumentalen Pianosongs. Aus anfangs gemächlichen Runden bringt Spanner das nostalgische Jahrmarkt-Gefährt mächtig in Bewegung. Mal lässt er es rollen wie ein Schiff auf See, dann springen wie ein Kälbchen auf der Weide. Am Ende nehmen die Hörer bei einem zünftig stampfenden Tanz direkt teil am dörflichen Landleben mit Hahnenschrei, Schweinegrunzen und Muhen.

Dazwischen schwelgt Helmut Spanner in nostalgischer Erinnerung an Tanztee und Boogie-Partys. Die Songs feiern ein unbeschwertes Leben und verströmen gute Laune. Sogar der Blues klingt bei ihm eher verträumt als traurig. Sein Freund, der Filmregisseur Dominik Graf, schreibt dazu, diese Songs „wirken wie ein Zitat aus einer anderen Zeit“ und transportieren „eine Lebenshaltung, die andere, ungebrochenere Gefühle mit sich gebracht hat als heute“. Ihre Fröhlichkeit sei frisch und immer sei eine harmonische oder melodische Überraschung darin verborgen. Alois Knoller

Die CD ist zu beziehen über die Homepage www.helmut-spanner.de sowie im Download bei Amazon, i-Tunes, Spotify