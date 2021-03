06:54 Uhr

Ein Kompliment ist Balsam für die Kinderseele

Plus Die Türkheimer Lehrerin und Schulpsychologin Vivien Zimmermann erklärt, wie man Kinder stärkt und warum eine „warme Dusche“ am Morgen helfen kann, das Positive in seinen Mitmenschen zu sehen

Von Melanie Lippl

Frau Zimmermann, Sie sind Lehrerin an der Türkheimer Grundschule und als Schulpsychologin für Grund- und Mittelschulen im Unterallgäu und der Stadt Memmingen im Einsatz. Heute will ich mit Ihnen über Komplimente an Kinder sprechen. Wie ist Ihre Erfahrung dazu?

Vivien Zimmermann

Vivien Zimmermann: Komplimente zu machen und zu loben, ist ein zentrales Element in der Schule. Das findet oft in den Klassenzimmern Raum, etwa in Form von der „warmen Dusche“ oder den „freundlichen zehn Minuten“.

Warme Dusche? Was ist denn das?

Zimmermann: Das sind ritualisierte Methoden, die man in den Schulalltag einbaut, oft in der Früh oder einmal in der Woche – je nachdem, wie es der Klasse geht oder wie die Stimmung gerade ist. Meist sind feste Abläufe oder Sätze vorgegeben wie „Heute hat mich besonders gefreut... “ oder „Du kannst stolz auf dich sein, weil ...“. Man bereitet das gezielt vor, wenn man zum Beispiel am Ende der Woche ein Klassenziel in den Mittelpunkt rücken will, etwa: „Wie hat das leise Arbeiten geklappt?“ So geben sich die Schüler selbst positive Rückmeldung. Die „warme Dusche“ lenkt den Blick auf das Positive und soll den Kindern signalisieren: Du bist gut so wie du bist! Sie kann aber auch Bestandteil des Klassenrats sein.

Nämlich?

Zimmermann: Wenn man als Klasse sagt: Wir möchten uns was Gutes tun. Da kann zum Beispiel ein Kind den Namen eines anderen ziehen und dann aufschreiben, was es an diesem Kind besonders schätzt.

Das klingt gar nicht so einfach, vor allem wenn sich die Kinder nicht so gut kennen.

Zimmermann: Ja, da braucht es oft Vorlauf, wenn dieses Kompliment differenziert sein soll und nicht nur allgemein. Das genaue Hinschauen, das „sensibel werden“ muss man schulen. Da steckt ja auch eine gewisse Achtsamkeit dahinter. Kinder können dann immer besser Positives entdecken – auch bei Kindern, die nicht die beste Freundin oder der beste Freund sind. Das stärkt die Beziehung unter den Schülern wahnsinnig! Das ist ja das Tolle an Komplimenten: Da schafft man eine ganz andere Stimmung und einen anderen Umgang miteinander. Und man wirkt dem Mängelblick entgegen: Wir neigen ja oft dazu, erst auf das zu schauen, was nicht funktioniert. Man gibt den Kindern viel mit, wenn sie die „Positiv-Brille“ aufsetzen können – das kann aber auch anstrengender sein, weil man genauer hinsehen muss.

Kommen wir zu Komplimenten, die Erwachsene Kindern machen. Was sollte man da beachten?

Zimmermann: Ich denke, dass die Unterschiede zwischen Erwachsenen und Kindern gar nicht so massiv sind. Alles, was auf Erwachsene passt – dass ein Kompliment ehrlich ist und von Herzen kommt – ist für Kinder genauso wichtig. Das Schöne: Kinder geben sofort Rückmeldung, wenn sie das Gefühl haben, dass ein Kompliment nicht zu ihnen passt. Ich finde es auch wichtig, gerade in der Schule, dass man das Kind mit Namen anspricht und den Blickkontakt hält, wenn man ihm ein Kompliment macht. Auch die Körpersprache muss passen: Man kann nicht schon halb im Gehen sein und dann ein Kompliment loslassen. Ich muss das Kompliment gezielt weitergeben, es ist ja wertvoll.

Man kann mit Komplimenten auch Druck erzeugen

Was kann man noch falsch machen? Sollte man zum Beispiel Komplimente vermeiden, die sich auf das Äußere von Kindern beziehen?

Zimmermann: Ich denke, es hängt immer von der Formulierung ab und die ist oft Feinarbeit. Sie ist der Schlüssel zu dem, was das Kompliment bewirkt. Selbst wenn ein Kompliment auf Äußerlichkeiten bezogen, aber gut formuliert und getroffen ist, kann man damit nichts Schlechtes anrichten. Man kann aber auch mit Komplimenten Druck erzeugen.

Zum Beispiel?

Zimmermann: Wenn man ein Kompliment verpackt mit einer weiteren Forderung, Erwartung der Enttäuschung. Zum Beispiel: „Du hast eine super Mathearbeit geschrieben, aber der Leichtsinnsfehler hätte nicht sein müssen.“ Das ist dann kein richtiges Kompliment mehr.

Aber mit guten Komplimenten kann man Kinder anspornen?

Zimmermann: Ja, auf alle Fälle, weil Komplimente und Lob stolz machen und Grundbausteine für langanhaltende Motivation und Lernerfolg sind. Es gibt dazu auch Studien: Wenn Kindern rückgemeldet wurde, was schlecht lief, machen sie in einer Folgeaufgabe mehr Fehler, weil sie unsicherer sind. Bei einer positiven Rückmeldung bringen sie in der Folgeaufgabe bessere Ergebnisse.

Unterschiedliche Kinder brauchen unterschiedliches Lob

Sollte man unterschiedliche Kinder eigentlich unterschiedlich loben? Ich denke da gerade an die Schüchternen...

Zimmermann: Ja, für unsichere Kinder kann es zur Belastung und zum Stress werden, wenn sie vor allen anderen gelobt werden. Auf der anderen Seite ist es so, dass diese Kinder in der 1:1-Situation eine Portion mehr an Komplimenten brauchen, um über ihre Unsicherheit hinwegzukommen und an Selbstvertrauen zu gewinnen. Auf Kinder mit vielen Selbstzweifeln gehen wir in der schulpsychologischen Beratung unterschiedlich ein.

Können Sie dazu ein Beispiel nennen?

Zimmermann: Wir geben Kindern zum Beispiel gezielt Aufträge: „Frag mal deine Lehrerin: Was kannst du besonders gut?“ Die Kinder sollen Komplimente und Lob sammeln und aufschreiben. Vom Papa, der Reitlehrerin und so weiter. Das Verschriftlichen ist wichtig, da haben sie langfristig etwas davon. Manche Kinder in unserer Beratung kennen ihre Schokoladenseiten häufig nicht so gut. Wichtig ist es, sie gerade da zu stärken, wo sie ihre Probleme und Schwächen haben. Ein Spruch wie „Du kannst zwar nicht rechnen, aber super Fußballspielen“ hilft einem Kind vielleicht kurzfristig. Mittelfristig braucht das Kind aber ein gezieltes Hinschauen auf kleine Fortschritte in dem Bereich, in dem es Probleme hat.

Wie wirken sich solche Übungen auf die Kinder aus?

Zimmermann: Wenn die Kinder mit ihrer Komplimente-Sammlung zu mir kommen, wirken sie gelöst. Gerade die zurückhaltenden Kinder strahlen leise in sich hinein. Es geht ja jedem gut, wenn er ein Kompliment bekommt und denen tut es doppelt gut! Ein Zitat von Mark Twain trifft es da auf den Punkt: „Von einem guten Kompliment kann ich zwei Monate leben.“ Ein Kompliment ist Balsam für die Seele. Es tut einem gut und daraus kann man viel Kraft schöpfen.

Wenn Eltern ständig loben, verpufft die Wirkung

Geben Eltern Ihrer Ansicht nach zu wenig Komplimente?

Zimmermann: Das ist ganz unterschiedlich. Ich erlebe viele Eltern, die viel Positives bei ihren Kindern sehen und es ihnen rückmelden. Dann gibt es aber auch Eltern, die ständig loben. Da verpufft das Lob, weil ohne Grund gelobt wird. Kinder sind dann aber verunsichert, wenn das Lob ausbleibt. Sie können kein Gespür für sich selbst entwickeln. Eltern müssen in diesem Fall eine ausgewogene Mischung finden aus Lob und aufbauender Kritik, ermutigend und mit konkreten Vorschlägen. Manche Eltern haben Lob aber auch zu wenig im Blick: Da beraten wir dahingehend, dass man auf das Positive schaut. Oft wollen diese Eltern Gutes für ihr Kind, wollen Leistung, aber verlieren den Blick darauf, was das Kind schon geschafft hat.

Welches Kompliment würden Sie denn selbst ihren Schülern machen?

Zimmermann: Es muss natürlich individuell sein. Aber gerade in dieser Zeit muss man allen Schülern ein Riesenkompliment machen, was sie leisten. Diese Flexibilität, die sie an den Tag legen! Wechselunterricht, viel selbstständig machen, sich selbst organisieren, mal vorm PC, mal mit Arbeitsblättern: Das kann man alles gar nicht in Worte fassen. Es ist enorm, was von den Schülern geleistet wird!

Lesen sie auch: Komplimente im Beruf: Mehr als nur ein paar nette Worte

Themen folgen