vor 54 Min.

Ein Künstler in Wort und Bild

Nachdenkliches von Franz Blochum aus Dirlewang

Franz Blochum ist ein Multitalent: Er musiziert, malt, komponiert, verfasst Liedtexte, schreibt Gedichte – und hat sich all das selbst beigebracht. Sich auszudrücken sei ihm wichtig, entweder in der Sprache der Bilder, der Musik oder mit Worten. Volkstümliche Schlager von Florian Silbereisen, den Schwindlingen 15 und den Zillertalern stammen ebenso aus seiner Feder wie die Stadionhymne des FC Memmingen.

Jetzt hat der Dirlewanger ein 64 Seiten umfassendes Buch „Gedichte – Liedertexte – Malerei“ herausgebracht – eine gelungene Sammlung aus 42 lyrischen Texten und 23 Gemälden, die inzwischen auch als Drucke erhältlich sind.

In Blochums Buch findet sich Nachdenkliches und Tiefgründiges. Mit kritischer Distanz betrachtet er die Menschen und deren Handeln, wie beispielsweise in „Unsere Welt wird langsam sterben“ oder „Hast Du schon mal darüber nachgedacht“. Doch auch immer wieder findet er versöhnliche Töne, Worte der Zuversicht und Hoffnung. Eine gute Portion Humor packte er in „Pico-Bellos Kehrmaschine“ und „Wer Strom hat im Rucksack“. Passend dazu seine Bilder: Kräftige Farben, klare Strukturen und große Abwechslung prägen seinen Malstil. Die Musik sei dabei häufig Inspiration für seine Gemälde. (mcb)

„Gedichte – Liedertexte – Malerei“ von Franz Blochum ist in den Geschäftsstellen der Mindelheimer Zeitung in Bad Wörishofen und Mindelheim erhältlich.

Themen folgen