Ein Leben für den Sport

Plus Er spielte Fußball und Tennis, lief schnell und fuhr rasant Ski: Hubert Gödrich hat am 3. April allen Grund zum Feiern.

Die Krücken lehnen an seinem Stuhl, auf dem Tisch in seiner Wohnung in Bad Wörishofen hat Hubert Gödrich Ordner, Fotoalben und Zeitungsausschnitte ausgebreitet. Die Sammlung umfasst einen Großteil seines mittlerweile 90-jährigen Lebens – und handelt ausschließlich von seinen sportlichen Leistungen. So sieht man ihn etwa auf einem Schwarzweiß-Foto inmitten einer Fußballmannschaft ebenso, wie als Tennisspieler oder als Trainer der Türkheimer Jugendfußballer. Der Sport war sein Leben – und bestimmt es heute noch, wenn auch mit Einschränkungen. „Früher bin ich mitten in der Nacht aufgestanden, um mir im Fernsehen ein wichtiges Tennisspiel anzuschauen. Heute stehe ich erst zum dritten Satz auf. Vorher entscheidet sich ja noch nichts“, sagt er.

Hubert Gödrich wurde 1930 im schlesischen Städtchen Troppau (tschechisch: Opava) geboren. Zusammen mit seinen drei Schwestern erlebt er eine normale Kindheit und treibt schon in jungen Jahren viel Sport. Seine ersten Leichtathletik-Wettkämpfe bestreitet er zu Beginn der 1940er Jahre – mitten im Zweiten Weltkrieg. Als Zwölfjähriger gewinnt er die Stadtmeisterschaft im Dreikampf. Seine Leistungen damals: 7,9 Sekunden über die 60 Meter, 5,45 Meter im Weitsprung und 68 Meter im Weitwurf mit dem Schlagball – Ergebnisse, mit denen Hubert Gödrich auch heute noch in überregionalen Wettkämpfen ganz vorne landen würde. Statt einer Medaille und Urkunde gab es damals ein Buchgeschenk: Passend zur Zeit handelte es sich um die kurz zuvor erschienene Autobiografie „Mein Weg nach Scapa Flow“ des deutschen U-Boot-Kommandanten Günther Prien.

„Ich wurde regelrecht herumgereicht“

Auch sonst rentierte sich die Troppauer Schülermeisterschaft für Hubert Gödrich: „Ich wurde danach regelrecht rumgereicht und durfte zu Sportwettkämpfen nach Brünn, Breslau oder Prag fahren“, erinnert sich Gödrich heute noch. Eigentlich wollte er damals Sportlehrer werden. Doch die Weltpolitik bereitete seiner sportlichen Laufbahn ein jähes Ende. „1946 wurden wir ausgewiesen“, erzählt er. In einem Viehwaggon („30 Personen und ein Eimer.“) ging es nach Bamberg, von dort über das unterfränkische Wiesentheid nach Bischwind (Landkreis Schweinfurt). Die Reise ging nach einem Jahr weiter, es folgten die Stationen Kitzingen, Mainz – dort beendete Gödrich seine Lehre als Feinmechaniker – und Mulhouse im Elsass. Dort restaurierte er Nähmaschinen. „Das war eine harte Schule. Seitdem existiert der Satz ’Das geht nicht’ nicht mehr in meinem Wortschatz“, sagt Gödrich.

1950 schließlich antwortete er auf eine Stellenanzeige in der Zeitung – und landete als Mechaniker bei der Firma Salamander in Türkheim. An der Wertach wurde er nun sesshaft. 28 Jahre lang arbeitete er bei Salamander, spielte gleich zu Beginn beim gleichnamigen Sportverein Fußball – und wurde gleich im ersten Jahr Torschützenkönig. „In einem Spiel habe ich einmal sechs Tore geschossen“, sagt Gödrich – und seine Augen leuchten.

Auch eine schwere Verletzung kann Gödrich nicht stoppen

Mit dem SV Salamander Türkheim steigt er 1952 in die A-Klasse auf. Vielleicht wäre noch mehr drin gewesen. Doch zwei Jahre später reißt seine Achillessehne und seine Fußballkarriere ist beendet. Was nicht heißt, dass Gödrich keinen Sport mehr treibt. Im Gegenteil: Tennis, Leichtathletik, Skilaufen – das werden nun seine Sportarten. Und auch hier belässt es Gödrich nicht dabei, einfach nur mitzumachen. Er will stets gewinnen – und tut das auch oft.

Gleichzeitig muss er im richtigen Leben einen schlimmen Verlust verkraften. Nachdem er mit seiner Frau Annemarie bereits zwei Söhne hat, sterben bei der Geburt des dritten Kindes Frau und Kind. „Allein mit zwei Kindern – das war schon hart“, sagt Gödrich. 1972 lernt er dann Inge kennen – beim Skifahren. In drei Jahren feiern die beiden Goldene Hochzeit. „Als Allgäuerin konnte sie gut Skifahren, aber mit Tennis hatte sie nichts am Hut. Das habe ich ihr dann beigebracht“, sagt Gödrich während er in seinem Fotoalbum blättern und bei den Ski-Fotos hängen bleibt. Als Abteilungsleiter der Skisport-Abteilung des SVS Türkheim gewinnt er in den 1970er Jahren mehrmals die Vereinsmeisterschaft. 1978 wird er schwäbischer Seniorenmeister im leichtathletischen Dreikampf (bis 1980 folgen drei weitere Bezirkstitel). Im selben Jahr belegt er bei den bayerischen Meisterschaften in Augsburg im Weitsprung und 75-Meter-Lauf jeweils den sechsten Platz. „Sport war alles für mich“, sagt Gödrich. Hinter ihm stehen zahlreiche Pokale in einem Regal über dem Fernseher.

Ein ganzer Ordner mit Urkunden zeugt von seinen Erfolgen, in einem weiteren Ordner hat Gödrich immer wieder Zeitungsausschnitte abgeheftet. So auch jenen, der von seinem Sieg bei der Türkheimer Vereinsmeisterschaft im Tennis berichtet. „Da habe ich gleich mal Türkheims damalige Nummer eins, Gustl Müller, geschlagen.“ Dieser Erfolg habe sich herumgesprochen – und prompt wurde er kurz darauf vom Nachbarverein TTC Bad Wörishofen gefragt, ob er sich nicht einen Vereinswechsel vorstellen könne. Gödrich konnte. Zumal er kurz zuvor ein Sportgeschäft mitten in Türkheim eröffnet hatte (das bis 1990 bestand). Direkt neben der Kirche konnten sich Athleten bei ihm nicht nur mit Sportschuhen und Shirts ausstatten, sondern auch ihre Tennisschläger bespannen und Skier wachsen lassen. Die Aussicht, den Kundenkreis bis nach Bad Wörishofen ausweiten und eine neue, betuchtere Klientel zu gewinnen, machte Gödrich die Entscheidung leicht. „Ich wechselte nach Bad Wörishofen – und habe es bis heute nicht bereut.“ 30 Jahre lang spielte er in der TTC-Mannschaft, stieg in die Regionalliga auf und wurde mehrmals Vereinsmeister. Er war Platzwart und Trainer – und hängte dann mit 80 Jahren den Schläger endgültig an den Nagel.

Heute ist Hubert Gödrich auf Krücken und einen Rollator angewiesen. Ebenso trägt er Hörgerät und Brille. Weil das mit dem Sport nicht mehr klappt, hat er sich ein Keyboard ins Wohnzimmer gestellt. „Ich muss doch auch im Winter was tun.“