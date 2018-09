19.09.2018

Ein Leben für seine Brauerei

Tiefe Trauer um den Pfaffenhausener Braumeister Hans Roth

Pfaffenhausen Nach mehrmonatiger schwerer Krankheit ist im Alter von 69 Jahren der Seniorchef der Storchenbrauerei Pfaffenhausen, Hans Roth, verstorben. Der Tod des bekannten „Bräu“ hat in der ganzen Region große Anteilnahme und Trauer ausgelöst.

Aufgewachsen ist Hans Roth als Spross der traditionsreichen Brauerei-Familie Wiedemann/Roth. Nach der Schule und der Ausbildung zum Braumeister begann er 1972 sein Berufsleben im elterlichen Betrieb. Als sein Vater 1986 verstarb, übernahm er in der vierten Generation die Leitung des Familienunternehmens in Pfaffenhausen. Mit großem Fleiß und Unternehmergeist entwickelte Hans Roth sein „Storchenbräu“ stetig weiter. Er gestaltete die Braustätte zu einer führenden regionalen Brauerei und bekannten Marke weit über das Unterallgäu hinaus. Seine Mitarbeiter und Geschäftspartner schätzten seinen hohen persönlichen Einsatz, seinen freundlichen Umgang und auch seine technische Begabung. Roth erwarb sich den Ruf als „Mann für schnelle Lösungen“. Als Sponsor hat sich Hans Roth mit dem bekannten „Störchle“-Bier zugunsten des Lebensraumes für den Storch im Unterallgäu einen besonderen Namen gemacht.

Trotz seiner hohen beruflichen Belastung suchte Hans Roth stets auch Ausgleich und Kraft im Sport. So widmete er sich gerne dem Radfahren, dem Skifahren und auch dem Wassersport auf dem von ihm so geliebten Bodensee. Im Marktgemeinderat brachte er über zwei Wahlperioden hinweg seine unternehmerische Lebenserfahrung ein. Auch in der Handels- und Gewerbevereinigung Pfaffenhausen engagierte er sich jahrelang als aktives Mitglied des Vorstandes.

Um Hans Roth trauern besonders seine Frau, sein Sohn, seine Tochter und die Geschwister mit Familien.

Das Requiem wird am Samstag, 22. September um 10.30 Uhr in der Pfarrkirche von Pfaffenhausen gefeiert. Im Anschluss an den Gottesdienst besteht die Möglichkeit, in der Aussegnungshalle auf dem Friedhof von dem Verstorbenen Abschied zu nehmen und sich ins Kondolenzbuch einzutragen. Die Urnenbeisetzung findet auf Wunsch des Verstorbenen zu einem späteren Zeitpunkt im engsten Familienkreise statt. (hlz)

Themen Folgen