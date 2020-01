20.01.2020

Ein Loblied aufs Ehrenamt

Bürgermeister Jürgen Tempel (links) stieß beim Neujahrsempfang mit den ehrenamtlichen Helfern auf ein gutes Jahr an.

Die Gemeinde Breitenbrunn bedankt sich bei den Helfern

Jeder Ortsteil der Gemeinde Breitenbrunn trägt aktiv zur Dorfgemeinschaft bei. Ein sichtbares Zeichen dafür, bietet der traditionelle Neujahrsempfang. Dort treffen sich die Vereinsvorstände und alle ehrenamtlichen Bürger, um die vielen Aktivitäten im Jahr unter einen Hut zu bekommen. Damit es keine Terminüberschneidungen gibt, werden die einzelnen Termine abgesprochen. Nach kurzer Zeit ist der Kalender mit einem breiten Angebot gut gefüllt. „Bei uns ist für Jeden was dabei“, freut sich Bürgermeister Jürgen Tempel über das rührige Dorfleben.

Als besonderen Höhepunkt sticht aus der Terminflut das Gauschießen in Breitenbrunn heraus. Die Adlerschützen stemmen das Mammutprojekt zum 100-jährigen Jubiläum wieder mit Unterstützung der Bürger und der Gemeinde. Vom 20. März bis 5. April findet der Schießbetrieb im Haus der Vereine statt. Im Mai ist dann der Ort fünf Tage in Feierlaune und auch einen Festumzug soll es geben. Bereits 2017 haben die Breitenbrunner das Gauschießen erfolgreich gemeistert. „Wir sind eine schlagfertige Gemeinde, die innerhalb von drei Jahren ein solches Fest organisiert. Ich bin stolz auf die Leistungen“, würdigte Tempel. Das ganze Dorf helfe zusammen, damit die Festtage zum 100. Geburtstag des Schützenvereins unvergesslich werden.

Aber nicht nur Vereinsvertreter waren zum Neujahrsempfang ins Haus der Vereine gekommen, sondern auch die amtierenden Gemeinderäte und die, die es werden wollen. Insgesamt 42 Kandidaten werden bei der Kommunalwahl ins Rennen geschickt. „Wir haben eine gute Mischung in allen Bereichen. Es ist ein starkes Zeichen für die Demokratie“, sagt der Rathauschef.

Sein Ziel war es, den Bürgern eine gute Auswahl an Kandidaten bieten zu können. „Eine Politikmüdigkeit kann ich bei uns nicht feststellen.“ Damit sich die einzelnen Kandidaten ausreichend über die Aktivitäten informieren können, war es für Bürgermeister Jürgen Tempel selbstverständlich sie beim Empfang einzuladen. „Ich möchte, dass die Bewerber mitbekommen, was so alles bei uns läuft und natürlich auch, damit sie bekannter werden.“

Nach den Lobeshymnen auf die Ehrenamtlichen lud die Gemeinde zu einem gemeinsamen Abendessen mit gemütlichem Beisammensein ein, wo der harmonische Austausch nicht zu kurz kam. (müsa)

