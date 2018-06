10:18 Uhr

Ein Nacktfoto mit Folgen

Justiz Ein Unterallgäuer hat ein Bild seines besten Stücks im Internet verschickt und ist dann zur Polizei gegangen. Warum ihn das hinter Gitter bringen könnte

Von Melanie Lippl

Unterallgäu Diese Aktion kommt ihn teuer zu stehen: Wegen eines über Facebook verschickten Penisbildes und einem anschließenden Besuch bei der Polizei muss ein 30-jähriger Unterallgäuer nun wohl hinter Gitter. Richterin Katrin Krempl verurteilte den Mann zu einer Haftstrafe von vier Monaten. Das Urteil des Memminger Amtsgerichts ist noch nicht rechtskräftig.

Was war geschehen? Im Herbst vergangenen Jahres hatte der Mann über Facebook eine ihm bis dato unbekannte Frau aus Kressbronn (Bodenseekreis) angeschrieben, die ihm das soziale Netzwerk als mögliche neue Bekanntschaft vorgeschlagen hatte. Es folgte ein kleines Geplänkel über private Nachrichten zwischen den beiden, in dessen Verlauf der 30-Jährige der Baden-Württembergerin ein Foto seines erigierten Penisses schickte – was dieser offenbar nicht gefiel.

Noch weniger begeistert von dem verschickten Nacktbild war aber offensichtlich die Freundin des 30-Jährigen, als sie davon Wind bekam. Um den Verdacht von sich abzulenken, sagte der Unterallgäuer deshalb zu seiner Liebsten, dass sein Facebook-Account gehackt worden sei und er selbst kein Nacktbild von sich an eine fremde Frau geschickt habe.

Wohl um seine Glaubwürdigkeit noch zu unterstreichen, ging er daraufhin zur Polizei und zeigte den Vorfall an. Doch die eigentliche Geschichte kam ans Tageslicht – und nun musste sich der 30-Jährige vor Gericht nicht nur wegen der Verbreitung pornografischer Schriften, sondern auch wegen Vortäuschens einer Straftat verantworten.

Der Unterallgäuer war bereits mehrfach auffällig

Verteidigerin Ana Maria Filimon sprach im Namen ihres 30-jährigen Mandanten, der schon bei der Befragung durch die Polizei alles zugegeben hatte – was der Frau aus dem Bodenseekreis, die das Bild erhalten hatte, die Anreise und die Aussage vor dem Memminger Gericht ersparte. „Wenn sie gekommen wäre, hätte er sich auch bei der Geschädigten entschuldigt“, sagte die Rechtsanwältin. Die Tat tue ihrem Mandanten äußerst leid.

Auf direkte Fragen von Richterin Katrin Krempl zu der Vorgeschichte des Fotos antwortete der Angeklagte vor Gericht recht wortkarg. „Er ist hier zurückhaltend, da seine Freundin mit im Raum sitzt“, erläuterte Verteidigerin Filimon das Verhalten ihres Mandanten. Laut Richterin Krempl ist in dem Facebook-Gespräch „doch recht umfangreich gechattet worden“.

Das wiederum sprach auch für den Angeklagten, denn schließlich hatte er das Bild nicht einfach so an eine fremde Frau geschickt, sondern im Laufe eines Gesprächs. Auch sein Geständnis wertete der Staatsanwalt für den Mann. Gegen ihn sprachen jedoch seine 13 Einträge im Bundeszentralregister. Seit 2004 an war der Unterallgäuer fast jedes Jahr strafrechtlich in Erscheinung getreten, angefangen mit einer versuchten Nötigung und einem Diebstahl über Missbrauch von Notrufen, mehrere Diebstähle, Sachbeschädigung, den Besitz einer verbotenen Waffe bis zu Erschleichen von Leistungen (häufig geht es bei dieser Straftat um Schwarzfahren) und um eine Fahrt ohne Fahrerlaubnis. Des Öfteren hat der Mann schon seine Strafen im Gefängnis abgesessen. Ende September vergangenen Jahres hatte er seine letzte Haftstrafe verbüßt; drei Wochen später geschah dann die Sache mit dem Nacktfoto und der anschließenden Anzeige bei der Polizei.

Vor dem Memminger Amtsgericht zeigte sich der Angeklagte reumütig

Eine „Dummheit“ sei das Ganze gewesen, urteilte der Staatsanwalt, und „andererseits schon ziemlich dreist“, die Polizei einzuschalten, „nur um sich Stress mit der Freundin zu ersparen“. Er sprach weiter von einer „laschen Rechtsauffassung“ des Mannes, der die Memminger Justiz schon seit mehreren Jahren beschäftige. Der Staatsanwalt plädierte für eine Gesamtstrafe von fünf Monaten ohne Bewährung.

Verteidigerin Ana Maria Filimon war da anderer Meinung: „Mein Mandant steht in Lohn und Brot“, sagte sie. „Ich bitte, ihn nicht wegzusperren, denn dann ist alles weg, die Freundin und der Job.“ Sie sprach sich für eine spürbare Geldauflage aus und forderte eine Bewährungsstrafe, deren Höhe sie ins Ermessen des Gerichts stellte.

Richterin Krempl teilte ihre Ansicht nicht und verurteilte den Mann zu vier Monaten Gefängnis. „Eine Bewährung wäre eine reine Gnadenentscheidung gewesen“, sagte sie. Denn man dürfe die Rückfallgeschwindigkeit nicht außer acht lassen. Gearbeitet habe der Mann in seinem Leben immer mal wieder. Doch weder ein Job noch seine Freundin hätten den 30-Jährigen davon abgehalten, immer wieder Straftaten zu begehen. „Da komme ich um diese kurze Freiheitsstrafe nicht herum.“

