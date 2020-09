vor 34 Min.

Ein Ort bremst sich aus

Warum in Nassenbeuren jetzt fast überall Tempo 30 gilt

Von Johnn Stoll

Der Mindelheimer Ortsteil Nassenbeuren sagt Rasern den Kampf an. In einem Großteil der Straßen hat die Stadt Mindelheim auf Wunsch der Mehrheit der Bevölkerung Tempo 30 eingeführt. Auf der Bürgerversammlung im Schützenhaus erläuterte Ordnungsamtsleiter Ralf Müller, warum Tempo 30 an zwei kleineren Straßen nicht machbar war.

Grund sind rechtliche Vorgaben. So dürfe ein Tempo-30-Schild erst nach einem gewissen Abstand vom Ortsschild angebracht werden. Betroffen ist die Straße Am Ödgarten. Dort gab es sogar eine Unterschriftensammlung für eine Verkehrsberuhigung. Eine solche Spielstraße hätte für die Anwohner allerdings auch spürbare Folgen. Es dürfte dann nur dort geparkt werden, wo ein Stellplatz eingezeichnet ist, erläuterte Müller. Wer sein Auto also wie bisher gebräuchlich einfach an den Straßenrand stellen würde, liefe Gefahr, sich einen Strafzettel verpasst zu bekommen. „Das muss einem klar sein, wenn man einen solchen Wunsch äußert“, sagte Müller.

Diskutiert wurde auch über eine Tonnagenbegrenzung. Das aber würde nicht nur große Traktoren ausbremsen, sondern auch das Müllfahrzeug. Am Ödgarten wird es also wohl alles bleiben, wie es ist. Einzelne Anwohner haben in der Straße offenbar selbst für eine Verkehrsberuhigung gesorgt. Sie stellten einfach ihre Autos auf die Straße. Das ist so lange zulässig, so lange eine Mindestbreite von 3,05 Metern übrig ist, erläuterte Ralf Müller. Neu geregelt wurde am Kirchberg, dass Vorrang hat, wer von oben kommt. Die Straße dort ist sehr schmal. Die Stadt will das als Versuch verstanden wissen. Auch dort gilt Tempo 30.

Ein Zuhörer kritisierte die neuen Vorgaben als überflüssig. Er meinte, meist könne man in Nassenbeuren ohnehin nicht schneller als 30 fahren.

Bürgermeister Stephan Winter betonte, die Stadt sei den Wünschen der Dorfgemeinschaft nachgekommen. Damit sich die Autofahrer auch an Tempo 30 halten, soll es Radarkontrollen geben. Es gehe aber nicht darum. „abzuzocken oder zu schikanieren“, wie ein Bürger gemeint hat, sondern um den Frieden in der Dorfgemeinschaft. (jsto)

