Ein Osterhasenland für Bad Wörishofen

Besuch in „Haus Hasenglück“: Siegfried Unsin hat gleich ein ganzes Gebäude neu gebaut, damit seine Oster-Attraktion in Bad Wörishofen ein richtiger Hingucker wird. Das Baumaterial hat dabei eine besondere Geschichte.

Von Franz Issing

Ob Siegfried Unsin an die Existenz des Osterhasen glaubt, ist nicht bekannt. Dass er jedoch ein Faible für Meister Lampe & Co hat, ist längst kein Geheimnis mehr. Auch in diesem Jahr will der kreative Goldschmied mit Osterhasen in Bad Wörishofen punkten – diesmal allerdings im ganz großen Stil. Auch vor einem Hausbau schreckte der Tüftler dabei nicht zurück.

Unsin will seinen aus Styropor erschaffenen, bunt bemalten und hoppelnden Freunden an fünf Stationen in der Fußgängerzone von Bad Wörishofen einen großen Auftritt ermöglichen und sie zu einem Schulbesuch mit Präsenzunterricht einladen. Eine kleinere Häschenschule gab es am Denkmalplatz von Bad Wörishofen bereits, nun wird alles viel größer. Mit viel österlichem Szenario will Unsin dabei Familien aus nah und fern auf das Frühlingsfest einstimmen.

Seit vielen Wochen ist das Geschäft des Goldschmiedemeisters in Bad Wörishofen wegen des Corona-Lockdowns geschlossen. Stattdessen ist Unsin seit Anfang des Jahres von früh bis abends in seiner Werkstatt in Wiedergeltingen anzutreffen, wo er seine Ideen ausbrütet und sich überlegt, wie man Bad Wörishofen zu Ostern „märchenhaft“ verkaufen kann. Von „es war einmal“ will er allerdings nichts mehr wissen. Vielmehr will Unsin erneut versuchen, die Stadt, den Kur- und Tourismusbetrieb, die Hotels und Einzelhändler wie auch die Kurheime für sein Ostermärchen zu begeistern. Dabei hofft er im Interesse einer fruchtbaren Zusammenarbeit auch auf eine kleine finanzielle Unterstützung.

Brunnen samt Enten gehören ebenfalls zur neuen Hasenwelt von Bad Wörishofen. Bild: Franz Issing

Am Palmsonntag Ende März soll das Hasenspektakel starten – immer vorausgesetzt, die Corona-Regeln lassen das dann zu. Am Ostersonntag, 4. April, soll der Osterhase persönlich Kinder beschenken. Doch bis es soweit ist, gibt es für Siegfried Unsin noch viel zu tun. Gerade schnitzt er an einem großen Hasen, der seine Beine in einen Ententeich hängen und mit Wassertreten für die Kneippkur werben soll. „Mein Beitrag zum 200. Kneipp-Jubiläum“, bemerkt der Goldschmiedemeister.

Alles Handarbeit: Siegfried Unsin tüftelt und werkelt seit vielen Wochen an seiner neuen Attraktion für Bad Wörishofens Innenstadt. Bild: Franz Issing

Eine absolute Neuheit ist in diesem Jahr das aus Holz gezimmerte und für Kinder begehbare „Haus Hasenglück“ mit Balkon und einem Teich, in dem sich knallgelbe Enten mit ihren Küken tummeln. Die haben bereits erste Schwimmübungen hinter sich. Wer genauer hinsieht, dem fällt auf, dass das „Haus Hasenglück“ mit roten Ziegeln aus Styropor gedeckt ist. „Die kann man nicht kaufen, die habe ich nach eigenem Gusto hergestellt und einer Bauweise nachempfunden, wie man sie vor Jahrhunderten bei Burgen und Schlössern gehandhabt hat“, erzählt der Kunsthandwerker. Ebenfalls eine Besonderheit ist das Baumaterial selbst. Bretter und Balken des Hasenhauses stammen von einem abbruchreifen Bauernhof aus Hofstetten bei Landsberg. „Alles soll ja möglichst authentisch wirken“, sagt Unsin.

Möglich wird das Projekt Hasendorf in Bad Wörishofen durch eine finanzkräftige Gönnerin

Unsins Ideenwelt kennt keine Grenzen. Ihr entstammen auch Installationen wie „Praktikum Eierlegen“. Will heißen Hasen werden von einem Lehrer in dieser Kunst unterwiesen. Installationen mit Hasen, Eiern, Enten und Küken wohin man schaut. Dass Unsin das Projekt auf die Beine stellen kann, macht dessen Gönnerin Gabriele Stumpe möglich. Sie hatte schon für das „Wintermärchen“ am Denkmalplatz einen großen finanziellen Beitrag geleitet. Mit kleinen, ebenfalls selbst gebauten Hütten, ist im Zentrum der Fußgängerzone eine Wintermärchenwelt entstanden.

„Ohne die Unterstützung von Frau Stumpe hätte ich nicht weitergemacht“, macht Goldschmied Unsin deutlich.

