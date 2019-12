vor 8 Min.

Ein Paukenschlag für die musikalische Bildung

Schüler des Joseph-Bernhart-Gymnasiums beeindrucken mit ihren Leistungen

Von Franz Issing

Langes Warten auf Weihnachten? Nicht mit den Chören, Streichern, Bands und jungen Solisten des Joseph-Bernhart-Gymnasiums. Mehr als 200 Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen hatten beim großen Weihnachtskonzert der Türkheimer „Bildungsschmiede“ nur eines im Sinn. Den Besuchern am Ende der Adventszeit ein wenig Vorfreude auf das nahe Christfest zu vermitteln.

Der Andrang war in diesem Jahr besonders groß. Schon 15 Minuten vor Beginn des Konzerts waren in der Sporthalle nur noch Stehplätze zu haben. Die Erwartungen des Publikums wurden in jeder Hinsicht erfüllt, begeisterten die Mitwirkenden doch mit einer wohlausgewogenen Mischung aus traditionellem und modernem Liedgut.

Die jungen Sänger und Instrumentalisten bewältigten ihr Pensum mühelos. Stimmungsvoll ging es schon zum Entree des Konzertes zu, als der Unterstufenchor Knospen aufspringen ließ und mit dem Song „This little light of mine“ festliche Akzente setzte. Die Freude am gemeinsamen Singen stand den Mädchen und Buben dabei ins Gesicht geschrieben. Mit der vom Streicher-Ensemble intonierten „Sinfonia in G“ aus der Feder von Domenico Gallo ging ein weiteres Türchen des musikalischen Adventskalenders auf.

Ein Fenster öffnete auch der Mittelstufenchor mit dem „Candellight -Canon“ und der eindringlichen Bitte „Give us hope“. Nach besinnlichen Gedanken zum Advent war Weihnachten schon ganz nah. Ihre klingende Visitenkarte gab schließlich die Junior-Band des Gymnasiums ab. Recht schwungvoll ließ sie „Rudolph, das Rentier mit der roten Nase“ von der Leine.

Angetan waren die Zuhörer auch von den Fähigkeiten der Big Band, die mit den Arrangements „Mary did you know“ und „The Christmas Waltz“ rockig und poppig ebenfalls für beschwingte Atmosphäre sorgte. Mit dem Lied „Wirf dein Anliegen auf den Herrn“ aus dem Oratorium „Elias“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy zog der Oberstufenchor das Publikum in seinen Bann. Stimmgewaltig wagten sich die älteren Schüler mit den Solisten Peter Reisberger, Kathrina Haydu und Shiva Santjohanser auch an das Werk „Baba Yetu“ des Komponisten Christopher Tin, eine Version von „Lord‘s of Prayer“ in Swahili.

Alle drei Schulchöre interpretierten ihre kontrastreichen Parts mit viel Gefühl. Da wurde auch deutlich, wie vielfältig das Angebot musikalischer Bildung am JBG ist. Und weil Singen und Musizieren Freude macht, stimmte das Publikum zum festlichen Konzertausklang wie gewohnt in das Lied „Werde Licht, Jerusalem“ ein. Wer wünschte sich da nicht eine Fortsetzung im kommenden Jahr.

