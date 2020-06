vor 34 Min.

Ein Relikt aus der Gründerzeit am Bahnhof in Pfaffenhausen

Die alte Güterhalle am Bahnhof in Pfaffenhausen hat eine neue Holzfassade bekommen, die von einem historischen Schild geschmückt wird. Was aus der leer stehenden Halle werden soll, ist noch offen.

Von Josef Hölzle

Als 1909 die Lokalbahnlinie Mindelheim-Pfaffenhausen-Kirchheim eröffnet und ein Jahr später auch der Anschluss von Pfaffenhausen nach Krumbach hergestellt wurde, war der Jubel in der ganze Region groß. Neben einem lebhaften Personenverkehr setzte fortan auch ein reger Güterverkehr ein. Dafür war im Bahnhof Pfaffenhausen neben dem schmucken Bahnhofsgebäude auch eine eigene Ladehalle erstellt worden.

Jahrzehntelang wurde danach der Bahnhof Pfaffenhausen zu einem wichtigen Verkehrsmittelpunkt für die ganze Umgebung. Doch die Blütezeit ist längst vorbei: Die Strecke von Pfaffenhausen nach Kirchheim wurde schon 1966 demontiert. Der Güterverkehr ist auf der ganzen Nebenbahn-Strecke längst eingestellt. Lange Zeit stand auch die Stilllegung der Lokalbahn Mindelheim-Pfaffenhausen-Günzburg auf dem Plan.

Das Bahnhofsgebäude gibt es nicht mehr

Diese Gefahr ist jedoch aktuell nicht mehr gegeben. So kreuzen sich am Bahnhof Pfaffenhausen mehrmals täglich nach wie vor die Regionalzüge von Mindelheim in Richtung Günzburg und umgekehrt. Daneben fahren auch Omnibus-Linien aus dem Umland den „Bahnhof“ Pfaffenhausen an. Allerdings ist 2016 von der Deutschen Bahn auch das kleine, zeittypischen Bahnhofsgebäude abgerissen worden, um durch ein paar Bänke und einen Unterstand mit Automat ersetzt zu werden.

Weil bei dessen Abriss die benachbarte Güterhalle verpachtet war, hat diese zum Glück überlebt. Sie ging mittlerweile in den Besitz des Marktes Pfaffenhausen über. So stand nun diese alte Halle aus dem Jahr 1908 plötzlich einsam am „Bahnhofsplatz“ und drohte zu einem Schandfleck zu werden.

Die ramponierte Nordseite wurde verschönert

Um dies zu verhindern, ließ die Marktgemeinde nun durch ihren Bauhof die ramponierte Nordseite mit einer ordentlichen Bretterwand und einem renovierten historischen Stationsschild verschönern. Damit werden die Fahrgäste in Pfaffenhausen nun auch vom Norden her wieder auf den Halt in Pfaffenhausen hingewiesen. Das gut erhaltene Original-Stationsschild aus der Gründerzeit an der südlichen Wand wurde ebenfalls erneuert.

Offen ist nun allerdings die zukünftige Nutzung der einsam und leer stehenden Güterhalle, über die derzeit in Pfaffenhausen noch nachgedacht wird.

