25.06.2018

Ein „Saitling“ zum zupfen

Silke Aichhorn bringt mit ihrer Konzertharfe die Musikfreunde ins Schwärmen

Von Maria Schmid

Faszination Harfe - zu erleben in der Erlöserkirche mit der virtuos spielenden Harfenistin Silke Aichhorn. Sie schaffte auch bei diesem Konzert wieder, die Besucher dem Harfenspiel näher zu bringen. Es war ein Abend der Stille, der zarten und doch auch kräftigen Klänge, die sie ihrer Konzertharfe mit Kraft und sehr einfühlsamem Spiel entlockte. Silke Aichhorn brachte einen Ohrenschmaus nach dem anderen zu Gehör.

Schon bei der Begrüßung versprach sie, den Gästen ihre Harfe, eine Konzert- und Pedalharfe näher zu bringen. Schon Kerstin Steinsberger vom Kirchenvorstand der Erlöserkirche sagte zum Einstieg in das Konzert: „Die Harfe ist ein wahrhaft biblisches Instrument.“ Schon König David spielte Saul auf der Harfe vor.

Silke Aichhorn sagte: „Harfe gehört für die meisten Menschen in die Weihnachtszeit. Dazu gehören ein Kleid und lange Haare.“ Sie lachte und erläuterte: „Jede Saite muss stark gezupft werden und hat einen starken Zug und kostet somit sehr viel Kraft. Die Harfe hat auch Darmsaiten.“ Sie schaute die Gäste an und meinte: „Sie alle haben doch gewiss schon mal ein Wiener Würstchen gegessen. Die sind mit Darm überzogen. So haben Sie also mit dem ‚Saitling’ Dünndarm eines Schafes gegessen. Ich zupfe sie.“

Außerdem sei ihre Harfe 40 kg schwer. Auf den Saiten laste eine Spannung von 1,5 Tonnen. Leider verliere sie täglich an Wert. Silke Aichhorn sagte, dass die vielen Kilometer, im Jahr rund 35 000, und das bei Hitze und Kälte, der Harfe auch nicht so gut bekommen würden. Immerhin könne sie diese Temperaturen nicht gut verkraften, sodass die Lebensdauer nur rund acht Jahre betrage: „Aber keine Angst. Diese Harfe ist erst zwei Jahre alt.“

Und natürlich möchten die Besucher wissen, wie sie die Harfe von einem Auftritt zum nächsten transportiere. Sie lachte wieder und sagte: „Inzwischen habe ich einen geräumigen Combi. Ich packe meine Harfe in einen guten Schutzmantel, habe eine kleine Karre und kann sie so in das Auto hieven. Ihr geht es gut darin und sie übersteht die Fahrten unbeschädigt.“

Silke Aichhorn war immer bereit, alle Fragen zu beantworten, auch unermüdlich in der Pause. Die zehnjährige Franziska aus Bad Bayersoien im Landkreis Garmisch-Partenkirchen war mit ihren Eltern und Schwesterchen extra angereist und fragte, ob sie einmal auf der Konzertharfe spielen dürfe. Silke Aichhorn gab ihr die Erlaubnis, bestand jedoch darauf: „Zuerst wasche dir bitte die Hände.“ Das machte Franziska liebend gerne und strahlte, als sie dann auch noch Applaus von den umstehenden Besuchern erhielt.

Das Repertoire, das Silke Aichhorn, mehrfache Preisträgerin internationaler Wettbewerbe und Kulturpreise spielte, außerdem ist sie Musikpädagogin, bestand aus ganz besonderen Schmankerln. Sie begeisterte mit „Die Moldau“ von Bedrich Smetana ebenso wie mit dem „Intermezzo sinfonico“ aus „Cavalleria rusticana“ von Pietro Mascagni und dem „Blumenwalzer“ aus der „Nußknacker Suite“ von Pjotr Iljitsch Tschaikowsky. Verträumt und fast meditativ erklang eine „Ballade“ von Alphonse Hasselmanns und das bezaubernde „Clair de lune“ von Claude Debussy.

Eine Besucherin schwärmte: „Das ist ein wunderschöner Abend, so recht für die Seele.“ Als Silke Aichhorn als Dank für den heftigen Beifall auch noch den „Schwan“ aus „Karneval der Tiere“ von Camille Saint-Saens spielte, war das Glück der Zuhörer perfekt, verbunden mit der Hoffnung auf eine Konzertwiederholung.

