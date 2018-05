20:00 Uhr

Ein Sommerabend wie in Wien

Die „Reblauser“ zeigten sich in Pfaffenhausen mal makaber, mal sarkastisch, aber immer unterhaltsam

Von Maria Schmid

„Wien, Wien, nur Du allein…!“ Welch ein großes und beliebtes Thema der 23. Serenade in der Schranne in Pfaffenhausen. Ob humorvoll, makaber, morbide, sarkastisch, gepaart mit viel Liebe – „Die Reblauser“ brachten den Wiener Schmäh, natürlich in Wiener Mundart vorgetragen, zur Sprache und zum Klingen.

Die Freunde Pfaffenhausens hatten das Schrammel-Quintett aus dem Raum Thannhausen/Krumbach mit Moderator, Sänger, Solist am Sopran-Saxophon und Gitarrist Jürgen Däubler eingeladen. Julia Rampp, Vorsitzende der Freunde Pfaffenhausens, begrüßte die Gäste zu „Wean hean und steam“.

Gut, hören und vor dem inneren Auge sehen, das war ja auf jeden Fall an diesem Abend perfekt – doch „steam“, nein, sterben würden sie alle noch nicht, hörten aber diese Texte, die mit Themen wie Tod und Friedhof nicht aus den Wiener Liedern wegzudenken sind.

Julia Rampp ließ zunächst ein Bild von Wien entstehen, in dem sie unter anderem die Sehenswürdigkeiten schilderte, während im Hintergrund ein Wiener Walzer zu hören war. Sie sagte, die Gäste würden traditionelle wie den „Guntschacher“ aber auch moderne Lieder wie das „Wem heit ned schlecht is“ von Wolfgang Ambros oder „Schickeria“ von Rainhard Fendrich zu hören bekommen.

In Pfaffenhausen spielten „Die Reblauser“ traditionelle und moderne Stücke

Das Lied „Die alte Engelmacherin“ erzählt Geschichten wie aus dem richtigen Leben. „Die Alte Engelmacherin vom Diamantengrund…so manchem Mädel, das in Not war, hat gerettet sie die Ehr…und war ihr Werkzeug einmal nicht ganz antiseptisch, dann machte sie statt einem Engel zwei…“

Und was hatte das mit dem Zentralfriedhof zu tun? Nun, Wolfgang Ambros meint: „Es lebe der Zentralfriedhof, und olle seine Toten. Der Eintritt is für Lebende heit ausnahmslos verboten.“ Ausdrücklich nicht verboten waren an diesem Abend das Klatschen, Lachen und schon gar nicht das gemütliche Trinken vom edlen Wein, natürlich aus Österreich. Wie einst im „Malipop“, dem legendären Café. Das lassen die fünf Musiker nie aus, wenn sie nach Wien fahren. Schon gar nicht den Spezial-Toast: „Heid nochd im Malipop, drück i an feanet, iss i an Schbedsialdosd und rauch a smaat…“ (als es noch möglich war). Die Schmankerl in der Pause und nach dem Konzert in der Schranne genossen die Besucher genau so gerne wie die Musiker diese in Wien.

Es waren die Lieder von Johann Schrammel, André Heller, Toni Stricker, Roland Neuwirth, Helmut Qualtinger oder Georg Danzer und Ernst Molden, die begeisterten.

Anton Reischl aus Krumbach wartete dann noch mit der „Sackpfeife“ oder „Schäferpfeife“ auf. Am Kontrabass und an seiner Gitarre glänzte der Krumbacher Frank Müller und an der Violine Wilfried Herold, am Akkordeon sowie an der Gitarre Peter Schmid aus Thannhausen. Die fünf Musiker sorgten für wunderbare, sehr unterhaltsame Stunden mit Wiener Schmäh, was die Gästen sehr genossen.

