vor 34 Min.

Ein Sommernachtstraum im Herbst: Klexs Theater heute in Mindelheim

Das Klexs Theater aus Augsburg ist heute Abend zu Gast im Mindelheimer Forum. Mit dabei hat es eines der beliebtesten Stücke von Shakespeare.

Von Tina Schlegel

Es ist eines der meistgespielten Stücke von William Shakespeare, eine federleichte, heitere Komödie mit fröhlich feiernden Elfen, einem verzauberten Wald und traumwandlerisch dahinschwebenden Figuren: der Sommernachtstraum. Humorvoll, doch von einer poetischen Tiefgründigkeit in der Beschwörung der Einheit aus Mensch und Natur. Gerade diese poetische Tiefe war es, die die Autorin Gabriele Beier auf diesen Stoff gelenkt hat, ein Stoff, der ihrem Ensemble mehr abverlangte als frühere Stücke.

Das Klexs Theater stand kurz vor der Premiere, als die Corona-Pandemie Mitte März alle Pläne zunichtemachte. Es folgte eine schwere Zeit, erzählt Gabriele Beier. „Erst einmal waren wir alle unter Schock, das musste ich auch erst einmal verarbeiten.“ Wieder einmal sei ihr ihr Optimismus zugutegekommen, denn eigentlich könne sie gar nicht anders, und so habe sie auch ihre Gruppe immer wieder motiviert, weiterzumachen und zuversichtlich zu bleiben. Die Auswirkungen der Krise allerdings beschäftigt alle noch sehr. Die Freude, nun wieder auf die Bühne zu können, ist daher umso größer: Am heutigen Mittwochabend zeigt das Klexs Theater den Sommernachtstraum – Herbst hin, Herbst her – um 20 Uhr im Mindelheimer Forum.

Gabriele Beier hat sich nach „Der Zauberlehrling“ wieder einen klassischen Stoff ausgesucht. Sie bleibt ihrem Stil treu, liebt das Verspielte und Fantasievolle sowie den Humor, der doch die beste Tür zu dem „tieferen Dahinter“ ist.

Es geht um das Miteinander von Shakespeares Figuren im Zauberwald

Die tiefere Dimension des munteren Liebesreigens in Shakespeares Komödie ist das Miteinander der Figuren im Zauberwald. „Bei all dem Spaß, den die Elfen haben, steht im Zentrum die Frage, was uns die Naturwesen über ihren Zauberwald sagen würden, wenn wir ihnen denn zuhören würden. Ich denke, sie würden von der Schönheit erzählen, aber auch von der Empfindlichkeit unserer Gesellschaft.“ Alles könne schnell zerbrechen, ja, die Zerbrechlichkeit wohnt der Schönheit geradezu inne, wie ein Zauber, den es zu schützen gilt.

Gabriele Beiers Arbeiten zeugen in jeder Minute, in jedem Satz über das Stück von ihrer Suche danach, Wichtiges in einer poetisch tiefen Form zu verpacken und mit Freude zu zeigen. Und gerade weil Tiefe und Leichtigkeit, Aussage und Spiel so ideal ausgewogen sind, gerät nichts zur bloßen Botschaft, sondern kommt leichthändig vorbei und begleitet den Zuschauer unaufdringlich über den Abend hinaus.

Fabian Klebig hat die Musik für die Aufführung in Mindelheim komponiert

Gabriele Beier schrieb die Liedtexte und führt Regie. Bewährt ist die Zusammenarbeit mit Fabian Klebig, der wieder die Musik komponiert hat, dieses Mal in Zusammenarbeit mit Eric Zwang Eriksson, der auch live als Percussionist zu sehen sein wird, sowie auch Bettina Behm an der Geige. Insgesamt ist die Musik dieses Mal umfangreicher. „Das hat großen Spaß gemacht, war aber auch eine Herausforderung“, erzählt Beier, und die Kostproben versprechen Wunderschönes!

Die Vorstellung am heutigen Mittwoch, 14. Oktober, um 20 Uhr im Forum in Mindelheim wird coronagerecht nach den aktuellen Hygienevorschriften und mit Abständen bei den Sitzplätzen mit weniger Zuschauern stattfinden! Karten gibt es in der Geschäftsstelle der Mindelheimer Zeitung unter der Telefonnummer 08261/9913-75.

