Ein Sozialverband im besten Wortsinn

Seit 60 Jahren gibt es die Arbeiterwohlfahrt in Bad Wörishofen. Bürgermeister Gruschka würdigt das vielseitige soziale Engagement der Ehrenamtlichen

Von Wilhelm Unfried

Vor 100 Jahren gründete die Sozialdemokratin und Frauenrechtlerin Marie Jucharz die Arbeiterwohlfahrt Deutschland. Vor rund 60 Jahren wurde der Ortsverein Bad Wörishofen gegründet. Die Ortsgruppe Bad Wörishofen -Mindelheim legte nun die beiden Jubiläen zusammen, um sich der Anfänge der Arbeiterwohlfahrt zu erinnern. Heute gehören der Awo bundesweit 330.000 Mitglieder an, rund 212.000 hauptamtliche Mitarbeiter kümmern sich um das Wohl von Senioren und Behinderten.

Der Ortsverband Bad Wörishofen-Mindelheim wurde 1960 gegründet. Karl Meister war der erste Vorsitzende, so die Vorsitzende Lore Roth bei ihrem Rückblick. Weitere Vorsitzende waren Agnes Hausschmid, Marianne Regel und seit 1992 werde der Ortsverband von ihr geführt. Ein weiteres wichtiges Datum sei das Jahr 2000 gewesen, als die beiden Ortsverbände Bad Wörishofen und Mindelheim fusionierten. Heute zähle man 71 Mitglieder mit einer sehr engagierten Vorstandschaft.

Die Vorsitzende Lore Roth ging weiter in ihrem Bericht auf die Leistungen der Awo, wie die Kindererholung, die vom Kreisvorsitzenden Edi Güttler mit seiner Gattin Hanni geleitet wird, ein. Hier stellte Roth die soziale Kompetenz des Ehepaars Güttler heraus. Hier würden Jugendliche unabhängig von ihrem Geldbeutel betreut. Weiter kamen die gut besuchten Senioren-Ausflüge und die Seniorenbetreuung zur Sprache.

„Wir versuchen, allen im Rahmen unserer Möglichkeiten bestmöglichst zu helfen,“ stellte Roth fest. Für die Zukunft brauche man dringend jüngere Mitglieder, um die erfüllende Arbeit in der Zukunft zu sichern.

Dann ging Roth auf das 100-jährige Jubiläum ein. Die Gründerin Marie Juchacz sei eine deutsche Sozialdemokratin und Verfechterin des Frauenwahlrechts gewesen. Das Frauenwahlrecht wurde am 12. November 1918 umgesetzt. Unter ihrer Leitung wurde am 13. Dezember 1919 die Arbeiterwohlfahrt gegründet. Nach der Einführung des passiven Wahlrechts hielt sie am 19. Februar 1919 als erste Frau eine Rede vor dem Nationalrat der Weimarer Republik „Die Awo ist die Selbsthilfe der Arbeiterschaft“, so Friedrich Ebert, damals Reichstagspräsident und Mitbegründer.

Von den Nazis wurde die Awo aufgelöst, enteignet und verboten.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Awo 1946 als überparteilicher Sozialverband in Hannover wieder gegründet. Die Arbeiterwohlfahrt sehe sich selbst den Grundwerten Solidarität, Toleranz, Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit verpflichtet, so Roth abschließend.

Bürgermeister Paul Gruschka würdigte die wichtige, vielfältige soziale Arbeit der Arbeiterwohlfahrt und dankte der Vorsitzenden Roth und ihrer Vorstandschaft für das großartige, soziale Engagement.

Dr. Heinz Münzenrieder, Vorsitzender des Präsidiums und Verwaltungsrates Schwabens, verwies auf die vielfältigen Aufgaben der Ortsverbände und die von der Awo unterhaltenen Seniorenheime, Kindergärten, Fachkliniken sowie Sucht- und Aidsberatung in denen rund 3000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätig seien.

Alfons Schlier, der stellvertretende Vorsitzende der Awo-Schwaben und Kreisvorsitzender in Krumbach, hob den Gemeinsinn und Menschlichkeit der Arbeiterwohlfahrt hervor, die er nach dem 2. Weltkrieg selbst erleben durfte und dankte den Mitgliedern und der Vorstandschaft der Ortsvereins Bad Wörishofen-Mindelheim für ihre vielseitigen Aktivitäten.

