00:32 Uhr

Ein Stück Irland für Pfaffenhausen

Die fünf Musiker der Irish-Folk-Gruppe „Mother’s Pride“ verwandelten bei ihrem Auftritt in Pfaffenhausen die Schranne in ein kleines Stück Irland.

Bei der Serenade mit „Mother’s Pride“ hatte einer der Musiker ein Heimspiel

Von Ulla Gutmann

Je enger es im Konzertsaal zugeht, desto dichter kann auch die Atmosphäre werden – eine „typisch irische Gesetzmäßigkeit“, so verspricht die Augsburger Irish-Folk-Band Mother’s Pride. In die Schranne in Pfaffenhausen hatten die Freunde Pfaffenhausens zum jährlichen Konzert, genannt „Serenade“, geladen und genau so eine „dichte“ Atmosphäre entstand während der fast vierstündigen musikalischen Reise durch verschiedene Musikepochen Irlands. Die Besucher wurden mitgerissen, einmal melancholisch mit romantischen Balladen, dann wieder klatschten alle rhythmisch mit, wenn schnelle Fiddlemusik mit trillernden Flötenklängen durch die alte Schranne wirbelte.

Lothar Holzmann hatte die Band vor über 30 Jahren gegründet. „Ich war schon 31 Mal in Irland auf Studienreise“, verriet der leidenschaftliche Musiker.

„Dort treffe ich mich mit irischen Musikern und beim Musizieren lernen wir voneinander!“ So spielte er auch gekonnt außer der Fiddle (Geige) die Mandoline, die Bodhran (irische Flachtrommel) und er sang. Herausragend an diesem Abend war Mandy Winter, sowohl beim Gesang als auch mit ihren verschieden Flöten, Tinwhistle, Lowwhistle, Konzert-Querflöte und Alt-Querflöte. Das Spiel mit der Konzert-Querflöte hat die 42-jährige Musikerin studiert, die speziellen irischen Flötentriller mit der kleinen Tinwhistle brachte sie sich selber bei, wie sie erzählte, indem sie bei Youtube irische Musik hörte und dann nachspielte. Auch Geschichten erzählen ist typisch für Irland. Die Lieder erzählten von unerfüllter Liebe, vom Meer, von Whisky und Bier. Julia Rampp von den Freunden Pfaffenhausens trug zwei Geschichten vor, eine davon aus dem „Irischen Tagebuch“ von Heinrich Böll.

Bittersüß, manchmal skurril, fröhlich-frech und dann wieder traurig und voll Schmerz, so waren Musik und Geschichten an diesem Abend. Besonders noch zu erwähnen ist das Stück „The Lonesome Boatman“ mit ergreifendem Flötenspiel von Mandy Winter, das klanggewaltig durch und durch ging und wie viele andere Stücke verleitete, die Augen zu schließen und sich wegzuträumen auf die grüne Insel mit der wilden Schönheit der Natur, rauer See, Wind und Einsamkeit.

Roland Stadler, ein waschechter Pfaffenhauser, seit fünf Jahren bei Mother’s Pride, hatte seinen Heimauftritt mit Gesang, Gitarre und Mandola, und ihm war es wichtig „dass des was G’scheits wird“, denn blamieren wollte er sich auf keinen Fall.

Diese Sorge war unbegründet, die Zuhörer waren begeistert und so gab es zuletzt auch noch zu später Stunde drei Zugaben, und gefeiert wurde noch viel länger.

Themen Folgen